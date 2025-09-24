Detenido un hombre en Jerez por realizar grabaciones ocultas a sus compañeras de trabajo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un varón como presunto responsable de un delito contra la intimidad porque supuestamente había ocultado dispositivos en los baños de mujeres con la intención de obtener grabaciones de índole sexual de sus compañeras de trabajo. Se da la circunstancia de que ya había sido detenido anteriormente por los mismos hechos.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, varias trabajadoras de los comercios de un conocido centro comercial se habían percatado de que, ocultos tras las rejillas de los aseos exclusivos para las trabajadoras del área comercial, se encontraba un terminal telefónico orientado para grabar a las mujeres en sus momentos de intimidad.

Las afectadas comunicaron los hechos de forma inmediata al servicio de seguridad y a la gerencia del centro, que dieron cuenta a la Policía Nacional, que localizaron oculto en los conductos de ventilación un terminal telefónico de última generación colocado de forma que la lente de la cámara grabara el interior de la zona del baño de mujeres.

Las primeras investigaciones determinaron que el responsable y propietario del teléfono se trataba de un trabajador de la limpieza del mismo centro comercial, que había urdido este sistema tanto para grabar desnudas o en ropa interior a sus propias compañeras como para observarlas en tiempo real cuando acudían a los aseos.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del hombre, de 29 años de edad y al que le figura una detención previa por hechos similares ocurridos durante el año 2023, en el que ya fue descubierto y detenido por la instalación de elemento de grabación en los baños públicos de mujeres de otra gran superficie comercial.

Además, con la preceptiva orden judicial, los agentes de la Brigada de Policía Judicial accedieron a los archivos del móvil incautado como objeto del delito, rescatando todas las grabaciones en las que aparecieran mujeres afectadas y constatando que no habían sido compartidas ni enviadas a terceras personas.