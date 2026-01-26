Detenido un hombre por ocultar una plantación de marihuana en una nave industrial de Jerez (Cádiz)

Imagen de archivo de veículo policial - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un varón que había transformado una nave situada en un polígono industrial de Jerez de la Frontera en una compleja y avanzada instalación de crecimiento acelerado y procesado de marihuana, imputándosele delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Como resultado del dispositivo, desarrollado el 16 de enero en el marco de la operación Oeste, los agentes localizaron en el interior del inmueble una compleja plantación indoor de marihuana, interviniéndose un total de 610 plantas de marihuana, con una altura superior al metro, que se encontraban repartidas en dos habitáculos diferenciados de la nave, así como otros 66,6 kilogramos de cogollos y 9,8 kilogramos de marihuana picada, ha detallado la Policía en una nota.

Toda la instalación desmantelada contaba con numerosa maquinaria y un alto nivel de industrialización no solo para el cultivo sino también para el manipulado y procesado de la droga. La nave estaba dividida en dos secciones, una para el cultivo y otra para las labores de manipulado, secado, picado, corte y envasado.

El fuerte olor que desprendía la plantación y la actividad desarrollada suponían riesgos para las instalaciones y la seguridad del resto de naves y trabajadores que acuden diariamente del polígono industrial.

Asimismo, técnicos de la empresa Endesa realizaron una inspección de la acometida eléctrica del inmueble, comprobando la existencia de una conexión ilegal a la red eléctrica, confirmándose así un delito de defraudación de fluido eléctrico y un alto riesgo de incendio en una zona especialmente delicada por la concentración de negocios e industrias.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de detención hasta su puesta a disposición judicial de la autoridad judicial y Ministerio Fiscal.