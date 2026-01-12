Detenido un hombre por tentativa de homicidio tras una agresión con arma blanca en Puerto Real (Cádiz)

Archivo - Vehículo de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un hombre en Puerto Real (Cádiz) tras recibir una llamada solicitando presencia policial en la plaza La Bulería, donde se alertaba de que una persona se encontraba tirada en el suelo tras haber sido apuñalada por la espalda. Tras detener al presunto autor y pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron en la noche del 6 de enero de 2026 cuando los agentes de Seguridad Ciudadana localizaron a un varón de rodillas en el suelo, consciente en ese momento, acompañado de su pareja, que se encontraba taponándole las heridas.

La víctima manifestó a los agentes que conocía al autor de la agresión y que los hechos se habían producido como consecuencia de una pelea previa ocurrida momentos antes en un local de ocio de la localidad, donde ambos se encontraban.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Puerto Real, donde se confirmó la gravedad de las lesiones causadas por múltiples heridas de arma blanca, la mayoría de ellas en la zona torácica, quedando ingresado con pronóstico muy grave.

Por su parte, el Grupo UDEV de El Puerto de Santa María se hizo cargo de la investigación con el objetivo de localizar al presunto autor, que se encontraba en paradero desconocido tras la agresión. Finalmente, pocas horas después se pudo averiguar que se ocultaba en un domicilio familiar de la propia localidad de Puerto Real.

Así, tras establecer un dispositivo de seguridad en la zona, los agentes lograron establecer contacto verbal con el agresor, que se negaba a abandonar el domicilio, tras varias horas de intensa negociación se consiguió que saliera del domicilio, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.