Detenido en Jerez por hacerse pasar por Inspector de la Policía Nacional para entrar en una discoteca

Archivo - Policías nacionales en el centro de Jerez - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas tras hacerse pasar por Inspector Jefe de la Policía en una discoteca del municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz) para evitar pagar la entrada.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada del 20 de diciembre, cuando el detenido se identificó ante el vigilante de seguridad del establecimiento exhibiendo una placa emblema y un carné profesional, haciéndose pasar por Policía Nacional destinado en la Udyco. El hombre, según ha explicado la Policía en una nota, manifestó encontrarse en un supuesto operativo policial y accedió al local acompañado de otros dos varones, evitando el pago de la entrada.

Una vez en el interior de la discoteca, el vigilante observó que el falso agente y sus acompañantes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, circunstancia que consideró incompatible con la supuesta labor policial que había manifestado realizar. Ante esta situación, el personal de seguridad alertó a la sala operativa 091.

Al percatarse de la presencia policial, el presunto autor abandonó el local apresuradamente, iniciándose un persecución a pie por parte de los agentes uniformados, quienes le dieron el alto policial en reiteradas ocasiones, siendo finalmente interceptado.

En el momento de la detención, el varón portaba una cartera tipo portaplacas que contenía un carné profesional falsificado de la Policía Nacional, con su fotografía y la leyenda 'Inspector Jefe de la Udyco Central', así como una placa emblema no oficial del Cuerpo.