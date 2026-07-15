Detenido en La Línea (Cádiz) acusado de varias estafas con fraude de tarjetas prepago en comercios

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a un hombre como presunto autor de varias estafas cometidas en establecimientos comerciales del centro de la localidad mediante un "sofisticado engaño" basado en el uso fraudulento de tarjetas prepago con PIN.

En una nota, la Policía Nacional ha explicado que con este tipo de tarjetas el cliente compra un código de una tarjeta prepago en un establecimiento autorizado (estancos, locutorios, gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia, entre otros), el comercio imprime un ticket con un código PIN único asociado al importe adquirido, el comprador introduce ese código en la aplicación de la tarjeta y el saldo se abona de forma inmediata en su monedero digital, que puede utilizarse para pagos, compras online o recargar una tarjeta prepago.

Así, la investigación se inició tras la recepción de diversas denuncias presentadas por los responsables de varios comercios, que alertaban de una serie de hechos con características similares que les habían ocasionado un perjuicio económico.

Por ello, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) llevaron a cabo numerosas gestiones de investigación que permitieron establecer un mismo patrón de actuación y recabar una descripción física coincidente del presunto autor en todos los hechos denunciados.

La forma de proceder consistía en solicitar la compra de una tarjeta prepago con PIN y una vez que el empleado generaba e imprimía el código PIN correspondiente, el sospechoso simulaba que el pago con su tarjeta bancaria no podía completarse debido a un supuesto problema técnico.

Aprovechando la confusión generada, conseguía fotografiar el código PIN antes de abandonar el establecimiento sin efectuar el pago y posteriormente canjeaba telemáticamente dicho código, incorporando el saldo a su cartera virtual y consumando así el perjuicio económico para el establecimiento comercial, que había facilitado un código ya operativo sin haber recibido el importe correspondiente.

Días después del inicio de la investigación, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) acudieron al requerimiento de un ciudadano que manifestaba haber sido víctima de un intento de estafa. Durante la intervención, los policías identificaron a un varón que carecía de documentación acreditativa de su identidad, siendo trasladado a dependencias policiales para realizar las comprobaciones oportunas. Una vez en dependencias policiales, los investigadores de la UDEV reconocieron al individuo como el presunto autor de las estafas investigadas.

Finalmente, tras la práctica de diversos reconocimientos fotográficos por parte de las víctimas procedieron a su detención como presunto responsable de los hechos y a su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.