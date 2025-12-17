Detenido por la muerte violenta de un hombre de 77 años de Jerez con quien había discutido en su domicilio

Dos agentes de la Policía Nacional escoltan a un detenido por la presunta muerte violenta de un vecino de Jerez de 77 años de edad con quien había mantenido una discusión en el interior del domicilio de la víctima. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera la investigación y detención del presunto autor de la muerte violenta de un vecino de 77 años de edad con quien había mantenido una discusión en el interior del domicilio de la víctima, que presentaba diversos traumatismos.

El presunto autor de los hechos, de 37 años de edad, mantenía un contacto íntimo con el fallecido y frecuentaba de forma habitual la vivienda, donde todos los indicios apuntan a que se produjo la muerte tras una discusión entre ambos que desencadenó en una agresión física "muy violenta" por parte del detenido, ha informado la Policía en una nota.

La investigación se inició el pasado viernes 12 de diciembre, después de que los familiares denunciaran llevar varios días sin noticias de la víctima. Una vez hallado el cadáver dentro del inmueble, los primeros análisis llevados a cabo por los especialistas de Policía Científica y Policía Judicial de la Comisaría de Jerez, evidenciaron en el cuerpo del fallecido pruebas inequívocas de haber sufrido una muerte violenta, indicios que fueron corroborados tras la autopsia llevada a cabo por la Médico Forense de los Juzgados de Jerez en el Instituto Anatómico de Cádiz.

Un día después del hallazgo del cadáver, los policías localizaban y detenían al presunto autor de los hechos tras recabar pruebas e indicios sobre su autoría en la muerte, la cual se habría producido en la madrugada entre el miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre. Así, se ha detallado que el presunto autor habría mantenido el cadáver en la vivienda mientras limpiaba el interior "a conciencia" para tratar de borrar las huellas del delito.

En el teléfono del fallecido se comprobó cómo éste había recibido horas antes de que se produjeran los hechos amenazas de agresión por parte del presunto homicida tras una serie de continuas discusiones.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Jerez durante la tarde del martes 16 de diciembre, cuyo titular dictaminó su prisión provisional, ingresando en un centro penitenciario de la provincia de Cádiz.