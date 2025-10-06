Detenido por el presunto robo en una veintena de coches estacionados en calles de Algeciras

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) han detenido a un varón de 25 años de edad como presunto autor de una veintena de robos con fuerza y daños en vehículos estacionados en diferentes avenidas de la barriada de San José Artesano, en esta misma localidad.

En una nota, la Policía ha señalado que estos hechos, cometidos en las madrugadas del 12, 17, 18 de septiembre, se habían intensificado en los últimos diez días.

Es por eso que ante el incremento de denuncias por robos en el interior de vehículos, se estableció un dispositivo especial de prevención en la zona.

Este operativo dio como resultado que un indicativo policial localizase a un individuo merodeando entre vehículos estacionados en la avenida de España. En ese mismo instante, un vecino alertó a los agentes de la existencia de un turismo con la ventanilla rota y facilitó la descripción física del sospechoso.

El joven, al percatarse de la presencia policial, arrojó un martillo rompelunas a unos matorrales.

En el registro posterior, los agentes le intervinieron dos gafas de sol de procedencia no justificada, que resultaron haber sido sustraídas del interior de uno de los cinco vehículos dañados esa misma madrugada.

Las investigaciones posteriores permitieron vincular al detenido con un total de 20 robos en vehículos cometidos los días 12, 17, 18 de septiembre y en la fecha de su arresto. Además, se comprobó que el individuo contaba con seis detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio.

El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Algeciras, cuyo titular decretó su ingreso inmediato en el Centro Penitenciario de Botafuegos a la espera de juicio.