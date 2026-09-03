Detenido en El Puerto (Cádiz) el presunto autor de múltiples estafas mediante transferencias bancarias ficticias

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CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) al presunto autor de varios delitos de estafa, después de que utilizara justificantes de transferencias bancarias, que posteriormente no se hicieron efectivas, para contratar diferentes servicios de ocio y alquilar una embarcación de recreo, generando perjuicios económicos.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos se iniciaron el pasado 20 de agosto cuando el sospechoso contactó con responsables de una conocida discoteca de la localidad después de haber coincidido previamente con una persona vinculada al establecimiento durante una estancia en Madrid.

El presunto autor había sido presentado como un cliente con un elevado nivel de gasto, circunstancia que habría contribuido a generar confianza entre los responsables del local. Así, durante los primeros días realizó diferentes consumiciones en el establecimiento, abonándolas inicialmente en efectivo. Días mas tarde, comenzó a solicitar nuevos productos y servicios, remitiendo a los responsables del establecimiento, a través de una aplicación de mensajería instantánea, justificantes de supuestas transferencias bancarias como acreditación de los pagos.

Según las manifestaciones recogidas por los agentes, en algunos de estos documentos figuraba como ordenante un nombre diferente al utilizado por el sospechoso, que manifestó que se correspondía con su empresa y que las transferencias eran realizadas por su gestor.

Así, el responsable del establecimiento recibió justificantes correspondientes a diferentes servicios y consumiciones por importes de 1.800, 3.000 y 1.650 euros, a los que posteriormente se sumó una solicitud para llevar bebidas hasta una embarcación atracada en el puerto, comprometiéndose a realizar otro pago de 1.050 euros.

Además, durante esos mismos días el sospechoso mostró interés por el alquiler de una embarcación de recreo, siendo puesto en contacto con el propietario de una. Tras contratar el servicio para el fin de semana, remitió al propietario dos justificantes correspondientes a supuestas transferencias inmediatas por un importe superior a los 3.800 euros. Sin embargo, al comprobar posteriormente los movimientos de su cuenta bancaria, el propietario constató que ninguna de las cantidades había sido abonada.

Según la Policía, las sospechas se confirmaron cuando tanto los responsables del establecimiento de ocio como el propietario de la embarcación comprobaron que ninguno de los pagos que el sospechoso aseguraba haber realizado había llegado a sus respectivas cuentas. Ante esta situación, los perjudicados decidieron hablar con el sospechoso y solicitarle algún documento físico que permitiera acreditar su identidad.

El hombre accedió voluntariamente a acompañarlos hasta el establecimiento hotelero donde afirmaba encontrarse alojado, asegurando que allí disponía de su documentación. Sin embargo, una vez en la habitación no localizaron ningún documento identificativo. Además, en la recepción del hotel, el sospechoso había proporcionado diferentes apellidos al intentar identificarse, circunstancia que incrementó las sospechas de los perjudicados, que solicitaron la presencia de la Policía Nacional.

Una vez desplazados hasta el lugar agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, realizaron las primeras comprobaciones para determinar la identidad del sospechoso, que manifestó haber extraviado su pasaporte y mostró a los agentes, a través de un ordenador portátil, una denuncia relacionada con la pérdida de documentación que había sido presentada ante el Consulado de Chile.

Tras realizar las correspondientes comprobaciones, los agentes determinaron que sobre el sospechoso constaba una reclamación judicial en vigor, procediendo a su detención tanto por dicha reclamación como por su presunta participación en los delitos de estafa.

La investigación permanece abierta con el objetivo de determinar el alcance total de los hechos, identificar a posibles nuevos perjudicados y comprobar la eventual relación del detenido con otros hechos de características similares.