Detenido en el puerto de Tarifa (Cádiz) un reclamado por secuestro en Italia

TARIFA (CÁDIZ) 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional destinados en el puesto fronterizo de Tarifa (Cádiz) han detenido a un ciudadano italiano sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales de Italia por su presunta implicación en un delito de detención ilegal, secuestro o toma de rehenes cometido el 23 de diciembre de 2023.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, el arresto se produjo a la llegada de un ferry procedente de Marruecos, una vez atracado en el Puerto de Tarifa, cuando el reclamado intentaba acceder a territorio nacional. Durante los controles sistemáticos establecidos en frontera, los agentes comprobaron que el viajero tenía en vigor un señalamiento internacional tramitado a través de la Oficina Sirene, derivado de una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por Italia por un delito castigado en ese país con hasta 30 años de prisión.

Según la información facilitada por las autoridades requirentes, el detenido habría participado en un secuestro con fines de extorsión, en el que la víctima fue abordada a la salida de un local, introducida por la fuerza en un vehículo y trasladada posteriormente a un apartamento donde permaneció retenida mientras se exigía un pago por su liberación.

Una vez verificada su identidad, confirmados los datos y finalizadas las gestiones documentales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que decretó su inmediato ingreso en prisión a la espera de su entrega a las autoridades italianas, que solicitan una pena de hasta 30 años de cárcel.