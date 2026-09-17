Un detenido en San Roque (Cádiz) cuando transportaba 49 plantas de marihuana en el coche

Plantas de marihuana intervenidas en un coche en San Roque. - GUARDIA CIVIL

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil de San Roque (Cádiz) ha procedido a la aprehensión de un total de 49 plantas de marihuana, así como diversos útiles destinados al cultivo de estas plantas, que se encontraban en el interior de un vehículo cuyo conductor fue sorprendido y detenido en la barriada de Puente Mayorga.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla, mientras realizaba cometidos de seguridad ciudadana en Puente Mayorga, observó un vehículo que accedió a una calle circulando en sentido inverso al de la circulación, provocando una importante retención de vehículos que circulaban por sentido permitido.

Tras resolver el atasco y reanudar la marcha con normalidad, los guardias civiles procedieron a la identificación del conductor del vehículo que había realizado la maniobra. Así, al mostrar este cierto nerviosismo, los agentes decidieron inspeccionar el interior del vehículo, localizando en el maletero dos cajas de gran tamaño con un total de 49 plantas de marihuana en su interior, así como diversos útiles y enseres destinados al cultivo de estas plantas.

Por ello, por la cantidad de plantas encontradas, así como a los útiles destinados a su cultivo, se procedió a la investigación de esta persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, poniendo tanto al investigado como el género aprehendido a disposición judicial.