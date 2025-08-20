Detenido el sospechoso de apuñalar a una persona en una reyerta durante la pasada Feria de Jerez (Cádiz)

Archivo - Alumbrado de la Feria del Caballo 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido al presunto responsable de un apuñalamiento ocurrido en una reyerta en la madrugada del domingo 24 de mayo, durante la pasada Feria del Caballo de Jerez de la Frontera. Al hombre se le imputa un delito de tentativa de homicidio.

El suceso tuvo lugar sobre las cuatro de la madrugada, momento en que se originó una reyerta en la zona de las casetas juveniles del recinto ferial, como ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Durante el altercado, el controlador de la caseta resultó herido grave tras ser agredido en el abdomen con un arma blanca. Agentes uniformados del GAC y servicios sanitarios acudieron de inmediato al lugar, trasladando a la víctima al hospital SAS de Jerez.

La investigación fue asumida por la UDEV de la Comisaría de Jerez, que lograron identificar al presunto autor. Así, tras las gestiones practicadas, el pasado 18 de agosto se procedió a su detención en la localidad vecina de Sanlúcar de Barrameda.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de calabozos hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente.