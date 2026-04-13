Detenido con sustancias estupefacientes y medicamentos durante un control de vehículos en Rota (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ROTA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en la localidad de Rota a un individuo que fue sorprendido con sustancias estupefacientes, medicamentos ilegales y dinero en efectivo en el transcurso de un control policial preventivo de vehículos realizado el pasado viernes 10 de abril.

El dispositivo se ha enmarcado en las medidas reforzadas de seguridad activadas con motivo del nivel cuatro del Plan Antiterrorista, como ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Los hechos tuvieron lugar en un control de vehículos en la vía urbana, donde los agentes detectaron un comportamiento "anómalo y nervioso" en un conductor, cuya actitud levantó sospechas y motivó una inspección más exhaustiva de su vehículo.

Como resultado de la actuación, se localizaron ocultos en el interior del turismo un total de 200 gramos de hachís, varias cajas de Kamagra, un fármaco no autorizado en España y potencialmente peligroso para la salud, así como dinero fraccionado y diversos dispositivos electrónicos.

Estos elementos apuntan a una posible actividad de distribución, según se ha indicado.

La intervención policial permitió la inmediata detención del individuo, que fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.