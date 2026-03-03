Detienen en San Fernando (Cádiz) a cinco personas por apropiarse de 56.000 euros a través de ciberestafas

Un agente del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a cinco personas residentes en San Fernando acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a las ciberestafas a través del procedimiento conocido como 'vishing' y el sistema del "falso comprador", llegando a apropiarse de 56.000 euros de varias víctimas a través de varios métodos.

Según ha detallado la Policía en una nota, la organización actuaba contactando con anunciantes que ofertaban vehículos u otros artículos en plataformas de compraventa, haciéndose pasar por compradores interesados y convenciendo a las víctimas para aceptar un supuesto pago mediante Bizum en concepto de reserva o a través de un código.

Sin embargo, lo que realmente realizaban era un Bizum inverso, haciendo creer al vendedor que estaba recibiendo dinero cuando en realidad estaba autorizando una solicitud de envío de fondos. De este modo, la víctima, sin ser consciente del engaño, aceptaba la operación y transfería el dinero a los estafadores.

Los investigados también utilizaban códigos para realizar extracciones en cajeros automáticos. Bajo engaño, solicitaban a las víctimas dichos códigos, haciéndoles creer que eran necesarios para recibir el dinero, cuando en realidad estaban autorizando su retirada.

Una vez consumada la estafa, cortaban toda comunicación con el legítimo vendedor.

Por otro lado, la organización también perpetraba estafas mediante la técnica del 'vishing', es decir, realizando llamadas telefónicas a clientes de diferentes entidades bancarias en las que simulaban ser empleados de las mismas.

En las llamadas alertaban a las víctimas sobre una supuesta operación fraudulenta inminente, generando una situación de estrés y urgencia que las inducía a realizar transferencias, compras online o envíos de dinero mediante Bizum.

Según las investigaciones, los detenidos habrían conseguido estafar más de 55.000 euros a sus víctimas. En total, se han esclarecido 44 denuncias interpuestas en distintas provincias de la geografía española con un montante total defraudado que asciende a 56.000 euros.

La operación se inició tras la recepción de numerosas denuncias que coincidían en el mismo patrón de engaño. Las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando ha permitido identificar y localizar a los presuntos responsables, quienes han sido puestos a disposición judicial.

No se descarta la existencia de más afectados, por lo que la investigación continúa abierta.

Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión del principal responsable de la organización, mientras que a otros dos integrantes se les ha impuesto fianza. Los otros dos detenidos han quedado en libertad con cargos.

Según la Policía, estos últimos actuarían como las conocidas "mulas bancarias", es decir, intermediarios que facilitan sus datos personales para la apertura de cuentas bancarias o la contratación de líneas de telefonía móvil, recibiendo una compensación económica por parte de la organización.

Así, se ha recordado que esta actividad también es constitutiva de delito y conlleva responsabilidad penal.

La Policía Nacional ha insistido en la importancia de extremar las precauciones en cualquier transacción realizada a través de internet, recomendando que se verifique el tipo de operación antes de aceptar cualquier solicitud recibida por SMS o aplicación móvil.

Asimismo, se ha recordado que las entidades bancarias no contactan telefónicamente con sus clientes para realizar gestiones relacionadas con supuestos movimientos fraudulentos que requieran operaciones inmediatas. Ante cualquier duda, han aconsejado acudir personalmente a la oficina bancaria más cercana o contactar con la entidad a través de sus canales oficiales.