Diputación y Ayuntamiento de Cádiz se suman a los tres días de luto por accidente de tren en Toledo

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz han informado de que cancelan agenda oficial y los actos convocados debido al accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo), sumándose además a los tres días de luto de la Junta de Andalucía para toda la comunidad autónoma desde las 14,00 horas de este miércoles hasta las 14,00 horas del sábado 31 de octubre, ondeando las banderas a media asta.

Tal y como han informado ambas entidades, a propuesta de la Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP), se ha convocado para este miércoles a las 20,00 horas un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento por las víctimas mortales, personas heridas y familias del trágico accidente ferroviario ocurrido por la mañana en la provincia de Toledo.

A esta concentración asistirán la presidenta provincial, Almudena Martínez, y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

Sobre el pleno ordinario del mes de octubre previsto para este jueves 29 de octubre a las 9,30 horas, el Ayuntamiento de Cádiz ha explicado que se celebrará con un minuto de silencio previo a su comienzo y solo con los asuntos de trámite, sin debate. Así, las propuestas de los grupos políticos se debatirán en el próximo pleno ordinario que se celebre en el Consistorio gaditano.

Bruno García, en nombre de toda la Corporación Municipal, ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas de este accidente confiando en "la pronta y completa recuperación de las personas heridas".

"Todo nuestro pensamiento está con las víctimas y con sus familiares, a los que mandamos desde Cádiz todo nuestro apoyo y solidaridad. Como ciudad nos ponemos a su disposición para todo lo que puedan necesitar", ha añadido.

Asimismo, ha enviado "apoyo y aliento" a los servicios de emergencias y al personal sanitario que está actuando en el lugar del accidente y ha animado a los ciudadanos que quieran ayudar a que donen sangre.

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ SUSPENDE SU AGENDA

Por su parte, la Diputación de Cádiz ha anunciado además la cancelación de todos los actos previstos para los próximos tres días, en señal de duelo y respeto a las víctimas del accidente ferroviario registrado en Toledo.

La administración provincial se suma así a los tres días de luto decretados oficialmente por la Junta de Andalucía y suspende su agenda institucional hasta el próximo sábado.

En ese tiempo, las banderas del Palacio Provincial y de todas las sedes de la Diputación en la provincia ondearán a media asta en señal de duelo.