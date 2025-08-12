Dos detenidos al desmantelar un punto de venta a domicilio de cocaína en Algeciras (Cádiz)

Dinero y droga incautada al desmantelar un punto de venta de droga en Algeciras (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta implicación en la distribución de droga a domicilio, conocido como "telecoca", al desmantelar un punto activo en la barriada de Las Colinas en Algeciras (Cádiz).

La operación culmina una investigación iniciada en mayo de 2025, como ha informado la Policía Nacional en una nota.

La investigación, desarrollada por el Grupo Udyco IV, se puso en marcha tras detectar a un individuo que operaba bajo el sistema de "telecoca", realizando entregas de droga a domicilio.

Las primeras pesquisas revelaron que el sospechoso efectuaba intercambios de estupefacientes por dinero desde su vehículo, o recibía a compradores de confianza en las inmediaciones de su vivienda, generando con ello "malestar y hostilidad" entre los vecinos.

Los agentes confirmaron que el domicilio del principal investigado funcionaba como punto de venta para clientes habituales. Además, durante la investigación se realizaron diversas incautaciones de droga a compradores, tanto en los lugares de entrega como en el domicilio, extremando las medidas para no alertar al investigado y evitando así que pudiera frustrar la operación.

La actuación culminó con la entrada y registro en el domicilio de los investigados, situado en la barriada algecireña de Las Colinas.

En el registro se intervinieron 106,3 gramos de cocaína, 0,81 gramos de MDMA, varias balanzas de precisión, útiles para la preparación y pesaje de la droga, un fusil simulado de aire comprimido y 1.375 euros en billetes fraccionados.

Como resultado de la operación, fueron detenidos un hombre de 34 años y una mujer de 30 años, ambos de nacionalidad española y con antecedentes por tráfico de drogas, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.