Dos detenidos en Jerez por su presunta implicación en la venta de cocaína por la modalidad de 'telecoca'

Un agente de la Policía ante un cuadro eléctrico con cocaína escondida en un domicilio de Jerez. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Jerez de la Frontera (Cádiz) como presuntas responsables de una actividad relacionada con la venta y distribución de cocaína mediante la modalidad conocida como 'telecoca'.

Según ha explicado en una nota, los hechos se enmarcan en una investigación desarrollada el pasado mes de junio en Jerez , denominada 'Operación Gestoría', cuyo objetivo era lograr el total esclarecimiento de una actividad presuntamente relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Así, la investigación, llevada a cabo por agentes de la Udyco Bahía, pertenecientes al Grupo Operativo de Estupefacientes de Jerez de la Frontera, permitió obtener indicios que apuntaban a la existencia de una organización dedicada presuntamente a la venta y distribución de cocaína mediante el sistema conocido como 'telecoca'.

Durante el desarrollo de las investigaciones los agentes pudieron determinar que los presuntos implicados utilizaban distintos domicilios como puntos destinados a la ocultación y almacenamiento de sustancias estupefacientes y dinero, lo que permitió avanzar en la identificación de las personas presuntamente relacionadas con esta actividad delictiva.

Así, el avance de las investigaciones permitió reunir los elementos necesarios para solicitar a la autoridad judicial la autorización para la realización de tres registros domiciliarios, que se llevaron a cabo durante la mañana del pasado 10 de septiembre de 2026, localizándose sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y diferentes efectos relacionados con las labores de ocultación, preparación, acondicionamiento y distribución de la droga.

Una vez finalizados los registros y las correspondientes actuaciones policiales, los dos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde permanecieron en el área de custodia de detenidos hasta su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.