Dos detenidos por la muerte violenta de un hombre en septiembre de 2025 en Tavizna (Cádiz)

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha informado de la detención de dos personas como presuntos responsables del asesinato de un hombre de 61 años de edad en su vivienda de Tavizna, pedanía de Benaocaz, el pasado 26 de septiembre de 2025, cuyo cadáver presentaba signos de violencia.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, se ha llevado a efecto la detención el pasado 2 y 3 de febrero de una persona como supuesta autora del asesinato y de un segundo sospechoso por su presunta participación en los hechos como colaborador necesario.

En los próximos días serán puestos a disposición judicial, informándose que hasta el momento continúa el secreto del sumario.

Los hechos se remontan al sábado 27 de septiembre de 2026, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de las 1,00 horas de esa madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón, que mostraba signos de violencia y donde se apreciaban indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que había sido encontrado.

La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz activó el protocolo judicial, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de esta persona.