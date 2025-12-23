Dos detenidos en Villamartín (Cádiz) por el robo de herramientas en una empresa valoradas en más de 8.000 euros

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Villamartín a dos personas pertenecientes a un clan de la localidad como presuntos autores de distintos robos de herramientas y enseres en una empresa de la zona por valor de más de 8.000 euros.

Una vez identificados los presuntos autores de estos hechos, los miembros del clan intentaron impedir la detención y puesta a disposición judicial de los mismos, teniendo que acudir en apoyo la Policía Local debido a los tensos momentos que precedieron al arresto, como ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar cuando los guardias civiles de Villamartín y Arcos de la Frontera tuvieron conocimiento de un robo cometido en una empresa de Villamartín, cuyo "modus operandi" utilizado indicaba que tras la autoría de los mismos estarían dos miembros de una familia de la localidad con numerosos hechos delictivos en su haber.

De esta manera, se recopilaron todas las evidencias necesarias y se realizó una completa inspección ocular en el lugar de los robos, pudiendo identificar a los presuntos autores de los hechos investigados.

Tras ser identificados, se montó un dispositivo en una zona cercana al domicilio de los presuntos autores con el objetivo de proceder a la recuperación de los efectos sustraídos y a la detención de los objetivos. En un momento determinado, observaron que los investigados salían de un almacén y cargaban en una furgoneta herramientas y materiales de construcción compatibles con los efectos robados.

Ante esto, los agentes hicieron patente su presencia, deteniendo a los dos presuntos autores de los hechos, momento en que varios miembros del clan trataron de impedir la detención. Mientras algunos de ellos estorbaban la actuación policial, otros se dedicaron a convocar a una multitud de personas, muchos de ellos miembros del mismo clan familiar.

Después de momentos de mucha tensión, en los que la Policía Local se personó en la zona en apoyo de los guardias civiles, se finalizó la actuación sin más incidentes, trasladando a los dos detenidos hasta dependencias de la Guardia Civil para la finalización de las diligencias, las cuales fueron entregadas, en unión de los detenidos, ante la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión de ambos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro de desobediencia grave.