Elegida la nueva Ejecutiva del PSOE Provincial de Cádiz con un apoyo del 88 por ciento y con Moscoso como número 2

CÁDIZ, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Provincial de Cádiz ha celebrado este sábado, 18 de diciembre, su XIV Congreso Provincial, en el que se ha elegido la nueva Ejecutiva, que ha obtenido un respaldo del 88 por ciento y que estará liderada por Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, como nuevo secretario general, y que tendrá en el senador y alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, a su número 2.

Además, la alcaldesa de Ubrique ha sido nombrada nueva vicesecretaria general segunda de Política Social; el alcalde de Rota, Javier Ruiz, vicesecretario general tercero de Transformación Económica y Cambio Climático; y la concejala de Arcos y diputada Ana Carrera, secretaria de Organización y Acción Electoral. La presidenta provincial será, de forma honorífica, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.

Durante su intervención como nuevo secretario general, Ruiz Boix ha agradecido a los delegados de las 52 agrupaciones de la provincia "su trabajo" y se ha acordado, de manera especial de aquellos "que han sido víctimas del Covid-19".

"Para llegar hasta a esta tribuna y poder dirigirme como secretario general en un Congreso del PSOE de Cádiz he sentido el empuje y apoyo de la militancia, a ellos me debo y me gustaría agradecerles su confianza para desempeñar el cargo, en el que me fajaré para tratar de no defraudar a nadie", ha apuntado Ruiz Boix, que ha añadido que afronta "este enorme reto con mucho respeto hacia lo que significa ser socialista, con mucha responsabilidad y con la confianza de que el PSOE de Cádiz es un gran partido, una familia en la que somos leales a nuestros valores, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social".

Según el nuevo secretario general, además, la formación socialista "siempre sale fortalecida de sus procesos internos, y de este Congreso el PSOE de Cádiz sale más fuerte, con un impulso a un nuevo proyecto socialdemócrata en plena sintonía con Pedro Sánchez y Juan Espadas".

"Este equipo que se sienta aquí detrás es un ejemplo de ello" porque "es una muestra de la apuesta por el municipalismo, por la representación de todas las comarcas, de la necesaria presencia de los jóvenes que tanto nos preocupan", ha indicado.

Por otra parte, Ruiz Boix, al igual que hiciera durante la mañana la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado alguna de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de España durante la pandemia, como la subida del SMI, los ERTEs o el Ingreso Mínimo Vital.