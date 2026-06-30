Empresarios de El Puerto piden una solución transitoria para mantener abiertos los chiringuitos de Puerto Sherry

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EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios de El Puerto de Santa María han solicitado una solución transitoria para que los establecimientos de restauración y ocio ubicados en Puerto Sherry puedan continuar con su actividad este verano, después de que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz denegara la renovación de sus licencias, obligando a parar la actividad de varios chiringuitos este mes de julio.

Cabe recordar que la autorización, concedida en 2021 por un periodo de tres años y posteriormente prorrogada por otros tres, finalizará definitivamente el próximo 5 de julio, por lo que el Ayuntamiento de El Puerto no podrá extender la licencia de actividad para los locales Margarita, Blu, Playa Canalla y PhiPhi.

En una nota, la organización empresarial ha hecho un llamamiento al entendimiento entre las administraciones competentes y las empresas afectadas, con el objetivo de encontrar una solución que permita mantener la actividad durante esta presente temporada estival, sin perjuicio de que se trabaje "de forma ordenada" en un nuevo modelo de restauración, ocio y convivencia "para los próximos años y dentro de la legalidad".

El presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto, Gonzalo Ganaza, ha pedido "diálogo, entendimiento y responsabilidad institucional", señalando que la actividad de estos chiringuitos supone durante los meses de verano un "motor económico" para la localidad portuense, teniendo además "un efecto directo" sobre cuestiones como el empleo, la hostelería, el transporte, la distribución y "numerosos servicios auxiliares".

En ese sentido, ha apuntado que estos chiringuitos de Puerto Sherry generan "más de 310 empleos directos y más de 200 empleos indirectos e inducidos", cifras que, en su opinión, "reflejan la dimensión económica y social de esta actividad".

"Detrás de esta situación hay empresas, trabajadores, familias, proveedores y autónomos que dependen en buena medida de una campaña de verano que no puede recuperarse en otro momento del año", ha subrayado Ganaza, advirtiendo que este cierre, "en pleno inicio de la temporada", tendría "consecuencias relevantes sobre toda la cadena de valor local".

Entre ellas, ha citado a empresas de distribución, proveedores de bebidas y alimentación, taxis, servicios de montaje, limpieza, seguridad, logística, comunicación, producción de eventos y otros negocios vinculados al flujo turístico de Puerto Sherry, que podrían ver reducida "de forma drástica" su actividad durante unos meses que resultan "determinantes" para el conjunto del sector servicios en El Puerto.

En este sentido, ha manifestado que la asociación que preside dispone de cartas de apoyo de empresas proveedoras y distribuidoras, en las que se advierte del impacto económico que tendría la interrupción inmediata de la actividad. Estas compañías, ha abundado Ganaza, ya habían planificado campañas, suministros, inversiones promocionales y recursos humanos específicos para atender la demanda prevista durante los meses de verano.

"Los meses de julio, agosto y septiembre son esenciales para la economía local. El Puerto no puede permitirse perder actividad, empleo y capacidad de atracción turística en plena temporada alta", ha insititido el presidente de los empresarios portuenses, pidiendo de nuevo que se haga "un esfuerzo de entendimiento" y se explore una fórmula que permita compatibilizar el cumplimiento normativo con la continuidad de una actividad empresarial "plenamente tractora".

Como ha argumentado, "el planteamiento de la organización empresarial no supone obviar la necesidad de ordenar el futuro de Puerto Sherry", mostrándose a favor de avanzar hacia un modelo que "refuerce la calidad de la oferta turística, mejore la convivencia, eleve los estándares de servicio y consolide una propuesta de restauración y ocio alineada con la imagen que El Puerto quiere proyectar".

"Somos conscientes de que la actividad debe evolucionar y hay que trabajar para atraer un turismo de mayor calidad, mejorar la ordenación de los espacios y definir un proyecto sólido para los próximos años", ha comentado Ganaza, quien ha trasladado la disposición a "avanzar en esa dirección" aunque reiterando la necesidad de mantener esta actividad en verano para no provocar un daño económico y laboral "de enorme magnitud".

La Asociación de Empresarios de El Puerto de Santa María ha considerado que la defensa del tejido productivo local exige "sensibilidad, seguridad jurídica y cooperación institucional". Por ello, ha solicitado de nuevo a las administraciones implicadas que "agoten todas las vías posibles para evitar un cierre inmediato que tendría efectos negativos no solo sobre los establecimientos directamente afectados, sino sobre el conjunto de la economía portuense".

"En momentos como este, las administraciones y las empresas deben sentarse, escucharse y buscar soluciones. El Puerto necesita actividad, empleo, inversión y proyectos que generen valor. Nuestro papel como asociación empresarial es defender que se proteja esa capacidad de generar riqueza, siempre desde el respeto a la legalidad y con voluntad de mejora", ha concluido Gonzalo Ganaza.