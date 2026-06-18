Empresarios de Tarifa (Cádiz) vuelven a reclamar medidas urgentes para evitar colapsos de tráfico por la OPE

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras, a 3 de agosto de 2025, en Algeciras, Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Federación de Empresarios de Tarifa ha vuelto a expresar su preocupación por el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se inició el pasado lunes 15 de junio, reclamando medidas urgentes que eviten las consecuencias que sufrió este municipio gaditano en la edición de 2025, con "importantes colapsos circulatorios" en la N-340 de acceso, con perjuicios para vecinos, comerciantes y empresas, así como "una imagen negativa para Tarifa como destino turístico y comercial".

Cabe apuntar que el puerto de Tarifa es uno de los dos de la provincia de Cádiz que forma parte del dispositivo de la OPE y que en estos próximos meses recibirá a una parte de los pasajeros que cruzan hacia el continente africano.

La federación ha insistido a través de una nota en la necesidad de adoptar medidas inmediatas que permitan compatibilizar el operativo portuario con la vida diaria del municipio, especialmente al coincidir la OPE con la temporada alta turística --entre junio y septiembre--, periodo "de máxima actividad económica y afluencia de visitantes".

Entre las principales actuaciones solicitadas por el sector empresarial destacan una mejor gestión de las zonas de preembarque, con un uso "más eficiente" de los espacios habilitados junto a Lidl y dentro del recinto portuario, evitando la llegada masiva de vehículos antes de la hora de embarque.

Asimismo, se propone otorgar mayor capacidad de actuación a la Policía Portuaria para flexibilizar el acceso y la utilización de las áreas de espera según las necesidades operativas del momento, evitando que los vehículos permanezcan circulando por la ciudad y generando retenciones, estacionamientos indebidos y problemas de movilidad.

También se pide información y señalización "más clara" con un refuerzo de la cartelería sobre la venta de billetes, horarios de acceso, organización del tráfico e itinerarios recomendados.

Especial atención requiere la señalización en los accesos desde Algeciras, donde se producen "frecuentes situaciones de desorientación y riesgo, especialmente en las primeras rotondas de entrada al municipio y en la zona de la gasolinera, provocando maniobras incorrectas, retenciones y problemas de circulación", como ha expuesto FAET.

Otro punto solicitado por los empresarios es el que haya una mayor coordinación entre administraciones y Fuerzas de Seguridad para prevenir atascos y bloqueos que afecten a residentes, trabajadores, turistas y empresas. Asimismo, han considerado que "la complejidad y el carácter dinámico" de la Operación Paso del Estrecho "hacen muy difícil prever desde un despacho todas las incidencias y circunstancias que pueden surgir en el día a día".

Es por eso que han considerado "conveniente" dotar a la Policía Portuaria de un margen suficiente de maniobra para adoptar sobre la marcha las medidas necesarias que permitan resolver los problemas que vayan apareciendo. A su juicio, esta capacidad de reacción facilitaría una gestión "más eficaz" no solo del interior del recinto portuario, sino también de las zonas aledañas y del núcleo urbano, que soportan también las consecuencias y la presión derivadas de la OPE.

FAET ha propuesto además itinerarios de entrada y salida al puerto de Tarifa que cuente con el apoyo de la Policía Local para ordenar de manera más efectiva los flujos de tráfico. Así, para la entrada al puerto, los vehículos accederían por la avenida de Andalucía y avenida Fuerzas Armadas, entrando por el acceso al puerto pesquero.

Esta zona cuenta con una rotonda interior y espacios aledaños suficientes para que los vehículos puedan esperar información, dar la vuelta o realizar cualquier otra maniobra sin interrumpir el tráfico de la ciudad, como ha indicado la federación.

Para la salida del puerto, se ha propuesto que los vehículos utilicen la puerta principal, dirigiéndose hacia la Alameda y, desde allí, directamente hacia la salida del municipio.

No obstante, ha advertido que, al viajar varios vehículos juntos, "en muchas ocasiones estos se detienen en la Alameda en doble fila o interrumpiendo las zonas de carga y descarga mientras se esperan, lo que provoca molestias y dificultades para la circulación". Es por eso que han estimado "conveniente" indicar a los usuarios de la Operación Paso del Estrecho que realicen estas esperas en la salida del pueblo, donde hay espacios "mucho más amplios y adecuados" para ello.

La federación ha trasladado a la subdelegada del Gobierno la necesidad de acometer "inversiones estructurales" que permitan a Tarifa gestionar adecuadamente un operativo de estas dimensiones.

Entre ellas, ha solicitado la mediación del Gobierno para la cesión de los terrenos actualmente en desuso del Ministerio de Defensa en la zona de El Retiro, con el objetivo de destinarlos a aparcamientos disuasorios, zonas de preembarque y espacios verdes al servicio tanto de la OPE como de la ciudadanía.

"Aunque la OPE pueda ser un éxito desde el punto de vista portuario, no puede seguir desarrollándose a costa de la calidad de vida de los vecinos ni del perjuicio económico que sufren numerosos negocios locales", ha manifestado FAET, quien ha insistido en que Tarifa "necesita una planificación eficaz, inversiones reales y una gestión que permita compatibilizar este importante operativo internacional con el bienestar de quienes viven y trabajan en el municipio".