Empresas turísticas de Cádiz advierten que la alta ocupación no garantiza "el éxito" turístico de la provincia

Una playa de Cádiz este verano. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC) y gerente de Novojet, Marta Garat, ha advertido que "el éxito" de la temporada estival en la provincia gaditana no puede medirse sólo a través del número de visitantes o de las cifras de ocupación de los alojamientos, al señalar que el gasto medio "no ha subido".

"Tenemos que conseguir que estos que nos visitan gasten también aquí --en otras empresas del sector--, no solamente en el alojamiento", ha trasladado Garat en palabras a Europa Press, en las que ha manifestado que el incremento de viajeros que visitan la provincia y el aumento de conexiones aéreas "no significa que revierta en las empresas" turísticas que no son hoteles o apartamentos de alquiler vacacional.

En ese sentido, ha hablado de "un gasto contenido" del turista en empresas del sector, aunque señalando a "un repunte" en esta primera quincena de agosto que no sabe cuánto durará después de un mes de julio "bastante flojo" en negocios como el suyo, dedicada a actividades naúticas en Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, uno de los puntos de la costa de Cádiz que más plazas hoteleras tiene y mejores registros suele tener en cuanto a ocupación.

Esta falta de dinamismo en el consumo se ve reflejado en las actividades de ocio y en la restauración, ya que los turistas buscan opciones "más económicas", limitando así su presupuesto a servicios de bajo coste. A modo de ejemplo, Garat ha hablado del alquiler de kayaks o tablas de pádel surf, donde sí hay reservas de propuestas "baratas" que oscilan entre 12 y 15 euros, mientras que opciones de mayor coste, como el alquiler de embarcaciones sufren un "parón".

Desde el sector son conscientes de que las soluciones para propiciar un aumento del gasto por turista son "difíciles", pero la presidenta de AETC ha abogado por la "cogobernanza" en este aspecto, contar con un apoyo desde las administraciones públicas para "ir todos en la misma dirección" y evitar que "muchas empresas que abren en junio, cierren en septiembre".

Y es que, a juicio de la representante de las empresas turísticas de Cádiz, el turista puede llevarse una impresión negativa de su estancia en la provincia si "sale del hotel y todo lo que tiene alrededor está cerrado". En ese sentido, ha argumentado que el visitante antes "se alojaba en el hotel y salía poco, pero ahora quieren hacer más cosas".

La economía de la provincia de Cádiz depende de una amplia gama de empresas que van más allá del alojamiento, por lo que ha defendido que este apoyo no puede dirigirse únicamente a hoteles, sino a otro tipo de experiencias y negocios que atraigan al turista y promuevan ese aumento del gasto medio.

"Vivimos del turismo. Es verdad que cada vez vamos alargando más la temporada, pero estamos todos deseando que llegue el verano y ahora llega y, sí, estamos llenos, pero ¿dónde está el visitante? ¿A dónde va ese gasto a parar?", se ha preguntado.

Es por eso que ha hecho hincapié en la importancia de trabajar de manera coordinada para evitar que muchas de estas empresas se vean abocadas a abrir únicamente de junio a septiembre, logrando así un modelo turístico sostenible donde el gasto del visitante revierta en todo el territorio.

Cabe recordar que según datos de Horeca Cádiz, la provincia ha finalizado la primera quincena de agosto con una ocupación media superior al 91%, un dato que continúa la senda de los años anteriores, y vaticina un 84,4% para estos últimos 15 días del mes.