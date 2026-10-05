Endesa invierte cerca de 400.000 euros en la renovación de una línea eléctrica en el entorno del Parque del Estrecho

Operarios de Endesa trabajando en una línea del Parque Natural del Estrecho. - ENDESA

TARIFA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de distribución e-distribución, ha indicado que ha culminado una "importante actuación" de modernización y mejora de la red eléctrica en el entorno del Parque Natural del Estrecho, una zona de elevado valor ambiental y paisajístico situada principalmente en el municipio de Tarifa (Cádiz) y que incluye también determinados tramos del término municipal de Algeciras, con una inversión de cerca de 400.000 euros.

Según ha explicado en una nota, la actuación forma parte del "compromiso" de Endesa con la "mejora continua de la calidad y seguridad del suministro eléctrico, así como con la integración de criterios ambientales en el desarrollo de sus infraestructuras".

Así, los trabajos han consistido en la renovación integral de aproximadamente siete kilómetros de una línea aérea de media tensión, mediante la sustitución del conductor y de los elementos de aislamiento de la instalación. Esta modernización permite incrementar la fiabilidad de la infraestructura, mejorar su comportamiento operativo y reforzar los niveles de seguridad de la red eléctrica que da servicio a esta zona de la provincia de Cádiz, ha asegurado la compañía.

Además, ha señalado que uno de los aspectos más destacados del proyecto ha sido la incorporación de medidas específicas para la protección de la avifauna, ya que toda la línea ha sido equipada con sistemas antielectrocución y anticolisión diseñados para minimizar el impacto de la infraestructura sobre las aves presentes en este espacio natural protegido. Con ello, Endesa continúa avanzando en su estrategia de compatibilizar el desarrollo y mantenimiento de las redes eléctricas con la conservación de la biodiversidad y la protección del entorno, según ha apuntado.

La actuación también ha incorporado nuevos aisladores de composite, una tecnología especialmente adecuada para afrontar las condiciones ambientales del litoral gaditano. Estos equipos, según ha explicado Endesa, ofrecen una mayor resistencia frente a la elevada salinidad y a la exposición continuada a los agentes atmosféricos, factores que pueden acelerar el deterioro de los materiales convencionales. Con esta innovación tecnológica, la compañía mejora la durabilidad de los activos eléctricos, reduce las necesidades de mantenimiento y aumenta la calidad y continuidad del suministro eléctrico que reciben los clientes de la zona.

Con todo ello, Endesa ha asegurado que dispone ahora de una instalación completamente renovada, más robusta, eficiente y preparada para responder a las exigencias futuras de la red de distribución y además de contribuir a una mayor fiabilidad del servicio, la actuación supone un "avance significativo en la protección del medio ambiente y refuerza el compromiso de la compañía con la transición energética, la sostenibilidad y el desarrollo responsable de las infraestructuras eléctricas en la provincia de Cádiz".

En este sentido, ha asegurado que la protección de la avifauna forma parte de la estrategia ambiental de e-distribución, que integra medidas preventivas y correctoras en el diseño, construcción y renovación de las instalaciones eléctricas para favorecer la convivencia entre la infraestructura energética y los ecosistemas de mayor sensibilidad ambiental.