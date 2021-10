Un equipo de artistas urbanos de Cádiz lanza 'Osmio Studio', su propio sello discográfico

CÁDIZ, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escena del hip hop en la provincia de Cádiz cuenta con un nuevo sello discográfico. Se trata de 'Osmio Studio', compuesto por un equipo de artistas urbanos que, siendo residentes en distintos puntos de la provincia, decidieron unirse, encabezados por el productor Emilio Castañeira, para crear su propio medio que les ha servido para "dar un salto a lo profesional", puesto que tienen "toda la música en todas las plataformas digitales", según ha contado el responsable de prensa del sello, Juan Manuel Estudillo.

En declaraciones a Europa Press, Estudillo, conocido en el rap de la provincia con el apodo de Pishón, ha afirmado que el sello nace porque Castañeira (cuyo nombre artístico es Persa Selectah) "en el confinamiento severo de marzo y abril decidió crear una serie de instrumentales a las que poco a poco les va dando un concepto".

"De esa forma, surge el pensamiento de lanzar un disco con varios artistas de la provincia y, a partir de ahí, la gente más cercana a él decidió aportar su granito de arena en diferentes ámbitos, como el diseño gráfico, el audiovisual o el marketing", ha añadido Estudillo.

El sello discográfico vio la luz el pasado 28 de septiembre, cuando fue lanzado el primer videoclip, con la dirección, grabación y edición de Jorge Miguélez, producido bajo el nombre de 'Osmio Studio'. Así, el tema 'Una voz que me llama' (que se puede visualizar en el enlace https://youtu.be/cdTWn6RdE7Q), protagonizado por el rapero chiclanero Sule Efecto, tiene una instrumental inspirada en la serie de Netflix 'Black Sails'.

Además del videoclip de adelanto del primer disco producido por el nuevo sello discográfico, cuya portada y contraportada han sido diseñadas por Álvaro González, el EP cuenta con otros cuatro tracks: 'Sarajevo', protagonizado por Maikel (ADS Krú), 'No me seas primo', de Hasessino (que fuera miembro del grupo 11007), 'Regresar', que cuenta con la participación de Pishón (ADS Krú), y 'Crimen en Lynton Road', de Mélli (también ex miembro de 11007). En relación a esto último, Estudillo ha detallado que "el disco está producido al completo en Londres, en Lynton Road", donde Castañeira, 'Hasessino' y Mélli vivieron juntos.

Asimismo, el responsable de prensa de 'Osmio Studio' ha revelado que algunas de las instrumentales que aparecen en este primer disco, disponible en todas las plataformas digitales en el canal de 'Osmio Studio', "están inspiradas en series", como la ya mencionada de 'Black Sails' o 'Narcos'.

De esta forma, Castañeira, productor, DJ y componente de ADS Krú, es la cabeza visible de un nuevo proyecto musical en la provincia que nace "desde la escena underground del hip hop" con el objetivo "de profesionalizar" al colectivo y dotar de más calidad a la música urbana de la provincia.