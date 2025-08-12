Estabilizado el incendio de Tarifa (Cádiz) que desciende a fase de preemergencia

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan de Emergencia contra Incendios. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

TARIFA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comunicado que el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), ha quedado estabilizado, descendiendo así el nivel del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de preemergencia situación operativa 0.

Así lo ha expuesto el responsable de la Presidencia en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press.

En este contexto, Sanz ha agradecido la "paciencia y colaboración" de los afectados por este incendio declarado el pasado lunes, al tiempo que ha dado la enhorabuena a los dispositivos por "su gran labor".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))