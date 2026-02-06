Evacuadas doce viviendas en Vejer de la Frontera (Cádiz) por un derrumbe a causa del temporal

Reunión del Ayuntamiento de Vejer para hacer frente a las inclemencias meteorológicas. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha decretado el desalojo de doce viviendas situadas en la avenida de Los Remedios tras producirse un derrumbe como consecuencia del temporal.

Según ha detallado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el desalojo se está llevando a cabo con "total normalidad y en un clima de plena colaboración con los vecinos afectados". Además, ha indicado que varias de las familias han optado por alternativas habitacionales en hoteles y hostales del municipio, que de manera solidaria se han puesto a disposición del Ayuntamiento.

Asimismo, ha informado de que técnicos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Consorcio de Bomberos se desplazarán hasta el municipio para valorar la situación y evaluar el terreno.

Desde el lugar de los hechos, el alcalde del municipio, Antonio González, acompañado por los concejales de Seguridad, Mantenimiento Urbano y Servicios Sociales, así como por miembros del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) y el presidente del Consorcio de Bomberos, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

En este contexto, ha asegurado que "no hay que lamentar daños personales, que es lo más importante", al tiempo que ha insistido en la responsabilidad y colaboración de los vecinos de Vejer durante estos días.