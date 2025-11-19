Evacuado en helicóptero un parapentista herido tras sufrir un accidente en Algodonales (Cádiz)

Localización del Mirador de Poniente en Algodonales (Cádiz), donde se ha accidentado un parapentista. - EUROPA PRESS

ALGODONALES (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Un parapentista, del que no han trascendido más datos, ha resultado herido este miércoles 19 de noviembre tras sufrir un accidente en Algodonales, en la provincia de Cádiz, teniendo que ser evacuado en helicóptero hasta un hospital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha atendido a las 12,55 horas la primera de varias llamadas de socorro en las que se alertaba de un parapentista herido tras sufrir una caída durante el aterrizaje en el Mirador de Poniente, en Algodonales. Así, los testigos solicitaban asistencia sanitaria urgente al estar semiinconsciente.

Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local de este municipio, así como al Centro de Control del Tránsito Aéreo y al Centro de Coordinación y Rescate.

Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero sanitario, que ha evacuado al herido al Hospital de Jerez, sin que hayan trascendido más datos de su estado.