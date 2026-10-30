Evacuado al hospital un hombre de 82 años afectado por humo en el incendio de una vivienda en Sanlúcar (Cádiz)

Archivo - Bomberos de la provincia de Cádiz. - EMA 112 - Archivo

CÁDIZ 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar afectado por inhalación de humo en un incendio registrado en una vivienda en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso recibido sobre las 20.15 horas de este jueves 29 de octubre alertaba de un incendio en la tercera planta de un piso de la calle Río Segura.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Policía Nacional y Local y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

El hombre de 82 años afectado por humo fue atendido por los servicios sanitarios y evacuado al Hospital Virgen del Camino.