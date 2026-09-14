Una exposición en la valla del puerto de Cádiz recorre el papel histórico de la ciudad en el comercio mundial

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, visitando este lunes la exposición 'Cádiz, puerta del mundo', instalada en la valla del muelle. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, han inaugurado este lunes la exposición 'Cádiz, puerta del mundo', instalada en la valla del muelle, y que recorre el papel histórico de la capital como uno de los grandes centros del comercio internacional y como punto de encuentro entre culturas y continentes durante el Emporio del Orbe a través de una treintena de imágenes de gran formato.

La muestra se estructura en cuatro grandes etapas, que permiten recorrer la transformación de Cádiz desde su papel como puerto auxiliar de Sevilla hasta su consolidación como uno de los principales centros comerciales, científicos y marítimos del mundo hispánico, como ha indicado la APBC en una nota.

En este sentido, durante la época del Emporio del Orbe, el puerto gaditano fue la puerta de entrada de mercancías procedentes de los cuatro continentes entonces conocidos. Productos, alimentos, materias primas y objetos de lujo llegaron a la ciudad a través de sus muelles, pero también lo hicieron sabores, costumbres, conocimientos y formas de entender el mundo, dejando una profunda huella en la sociedad gaditana.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha destacado que es "especialmente significativo" que esta historia se cuente precisamente en la verja del muelle, "espacio de encuentro entre el puerto y la ciudad", añadiendo que "hablar de la historia de Cádiz es, inevitablemente, hablar de su puerto" ya que, "durante siglos, desde el muelle de Cádiz, el mundo entraba en la ciudad".

El alcalde la ciudad, Bruno García, ha agradecido la colaboración e implicación de instituciones como la Autoridad Portuaria y Fundación Cajasol en el programa 'Orgullosos de nuestra historia', que en esta tercera edición está dedicado a la época del Emporio del Orbe, "una de las épocas históricas de mayor esplendor de nuestra ciudad, donde el papel del puerto fue fundamental, siendo el centro del comercio y el puente de conexión entre los cuatro continentes", ha apostillado.

Bruno García ha añadido que "Cádiz, a lo largo de toda su historia, siempre ha estado ligada al mar y ha tenido una vocación portuaria" y que con esta exposición se recuerda su pasado y todo lo que ocurrió en este puerto. "Lo traemos al presente para mirar al futuro con ese mismo espíritu abierto y de unión", ha afirmado.

La exposición invita redescubrir una parte esencial de la identidad de Cádiz y a comprender cómo su vocación marítima y comercial contribuyó a convertirla en una ciudad abierta al mundo.

Cuenta con imágenes de los diseñadores Paula Alenda y Alfredo Candela, y con la asesoría científica de Pablo Ortega del Cerro, profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, Arturo Morgado García, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, y José María Gener Basallote, del Ayuntamiento de Cádiz.