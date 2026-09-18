Extinguido el incendio declarado este jueves en Las Pantallas, en Algeciras (Cádiz)

Bomberos forestales del Plan Infoca trabajando en el incendio de Algeciras. - PLAN INFOCA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha comunicado que el incendio declarado en la zona de Las Pantallas, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), este pasado jueves por la tarde ha sido extinguido por los efectivos movilizados.

Así lo ha informado el Infoca en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha señalado que el incendio se ha dado por extinguido a las 9,25 horas de este viernes, menos de un día después desde su inicio.

En las labores de extinción han participado 14 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un vehículo autobomba. Por aire han intervenido dos helicópteros semipesados, uno de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica, y dos aviones anfibios ligeros.

Este incendio se declaró el jueves sobre las 15,30 horas y cinco horas después se daba por controlado. Cabe señalar además que su inicio coincidió con otra serie de fuegos urbanos registrados en varias zonas de Algeciras, los cuales fueron atajados rápidamente por los servicios de emergencia desplegados.