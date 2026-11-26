Representantes de las entidades ganadoras de los Premios al Valor Social de Fundación Moeve, junto a la responsable en Cádiz de esta entidad, Estrella Blanco. - FUNDACIÓN MOEVE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Fundación Moeve ha celebrado este jueves en el edificio Alcalde Fernando Palma (El Pósito), en San Roque (Cádiz), el acto de entrega de la 22 edición de sus Premios al Valor Social, en el que ha reconocido el trabajo de las iniciativas sociales promovidas por Fegadi, Apropadis 2.0 y Asociación de Amigos Reunidos por una Sonrisa.

En esta edición se han destinado 64.000 euros para apoyar el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social, con un énfasis en proyectos que promueven la inclusión y la transición ecológica justa, según ha expuesto Fundación Moeve en una nota.

El acto de entrega ha reunido a los representantes de las entidades ganadoras en el Campo de Gibraltar, padrinos y madrinas solidarios --profesionales de Moeve que apadrinan los proyectos--, ganadores de ediciones anteriores, entidades del tercer sector, miembros del jurado y de la Fundación Moeve.

Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve en Cádiz, ha destacado que los Premios al Valor Social "nos permiten conocer de cerca iniciativas que responden a necesidades muy concretas del Campo de Gibraltar".

Este año, según ha continuado, "encontramos proyectos que trabajan la inclusión desde ámbitos tan diferentes como la educación ambiental, el deporte adaptado o el acompañamiento a menores con cáncer y sus familias", por eso, ha señalado que para su entidad es "una satisfacción poder contribuir a que estas iniciativas sigan avanzando y lleguen a las personas para las que han sido concebidas".

Los proyectos premiados en el Campo de Gibraltar han sido los de Fegadi Cocemfe, con su iniciativa 'Ecocapaces: agentes verdes por la inclusión', centrado en que personas con discapacidad física se conviertan en agentes del cambio, educadores ambientales comunitarios y referentes positivos ante la sociedad; Apropadis 2.0, por su proyecto 'Rompiendo límites con la boccia: programa de deporte adaptado y de autonomía personal en el Campo de Gibraltar', con el que se creará el primer espacio estable y accesible de boccia adaptada en la comarca, promoviendo la inclusión social, la participación comunitaria y la práctica deportiva segura y continuada.

Finalmente, la Asociación de Amigos Reunidos por una Sonrisa ha ganado con su iniciativa 'Pequeñas manos, grandes corazones, cada sonrisa cuida el planeta', un programa socioeducativo dirigido a niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias del Campo de Gibraltar, con el que se desarrollará un espacio de convivencia, apoyo mutuo, bienestar emocional y aprendizaje en contacto con la naturaleza, favoreciendo la participación activa de los menores en acciones de cuidado y conservación del entorno.