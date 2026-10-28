Fiscalía ve una herramienta legal acusar de piratería para perseguir ataques en el mar a las fuerzas de seguridad

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, atiende a los medios en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha manifestado que es una "buena noticia" que se produzcan acusaciones por piratería en la lucha contra el narcotráfico. Además, ha añadido con respecto a esta figura delictiva que "es de suma importancia que se impute por parte de la fiscalía delitos de piratería".

En este sentido, según ha explicado en declaraciones a los periodistas, es una "herramienta legal que permite ayudar a debilitar la logística del narcotráfico para perseguir actuaciones de ataques con embarcaciones a la Policía, Guardia Civil o Vigilancia Aduanera cuando están relacionadas con el narcotráfico".

Cabe recordar que, según ha avanzado El Mundo, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)ha enviado a prisión los cinco tripulantes de dos narcolanchas detenidos por la Guardia Civil la pasada semana tras una persecución que se inició al ser sorprendidos en la desembocadura del Guadalquivir y en la que embistieron a la embarcación del Instituto Armado, provocando lesiones leves a cuatro agentes.

Por todo ello, el juez que los ha mandado a prisión les atribuye los delitos de contrabando, atentado a agentes de la autoridad y piratería marítima asociada al narcotráfico en aguas territoriales españolas.

Este último delito que se atribuye a los cinco detenidos es la primera vez que se realiza, lo que a juicio de la fiscal Superior de Andalucía es "una buena noticia", recordando que es una "herramienta legal" en la lucha contra el narcotráfico, al igual que en el petaqueo o los enganches legales en la electricidad, "que se ha conseguido tras años de reclamación las reformas pertinente y consiguiente elevación de penas para atacar la logística en el narcotráfico".