La flor cortada de Cádiz comienza una campaña buena para Semana Santa que aumenta cada año en ventas

CHIPIONA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El sector de la flor cortada en la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz empieza esta semana la recogida de las flores para los pedidos de las hermandades andaluzas que embellecerán los pasos de la Semana Santa, una campaña que va a ser "muy buena" y se va a completar sin problemas a pesar de los temporales de los meses de enero y febrero, que dejaron cuantiosos daños en estas explotaciones agrícolas.

Aunque no hay una cifra exacta de lo que la flor cortada deja en términos económicos a esta comarca gaditana, Luis Manuel Rivera, responsable de la flor cortada en COAG Andalucía y miembro de la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste de Cádiz, sí ha expresado a Europa Press que las ventas suben "año tras año", siendo la temporada de primavera la que aglutina más de la mitad de la producción del año

Una vez finalizada la campaña de San Valentín en febrero y el Día del Padre el pasado 19 de marzo, el sector está inmerso ya en preparar los pedidos para las distintas hermandades y también para Portugal, hasta donde también llegan las flores cultivadas en Chipiona.

Claveles, iris, alelíes y flores de cera son algunas de las más solicitadas para esta inminente Semana Santa, que arranca en siete días con el Domingo de Ramos.

Las más de 30 comercializadoras de la comarca son las que vestirán de colores a centenares de pasos por toda Andalucía y España, con plantas que han florecido pese a las difíciles circunstancias que dejaron las borrascas de febrero en la zona, y que se empiezan ahora a recoger de cara a esta campaña de Semana Santa.

Una vez finalice, los agricultores se pondrán manos a la obra para otro de sus días grandes, el del Día de la Madre, en el primer domingo del mes de mayo, complementando esta con otros eventos como bodas, comuniones, congresos o actos especiales donde las flores gaditanas son parte destacada de los mismos al engalanar los espacios.