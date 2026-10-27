La fragata 'Numancia' regresa a Rota (Cádiz) tras cinco meses desplegada en la operación Atalanta

Familiares de la dotación de la fragata 'Numancia' en el puerto de Rota para recibirlos tras cinco meses en la Operación Atalanta. - ARMADA ESPAÑOLA

ROTA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La fragata 'Numancia', al mando del capitán de fragata Ramón Díaz- Guevara Ante, ha atracado este martes en la Base Naval de Rota (Cádiz) tras completar su despliegue de cinco meses en la operación Eunavfor Atalanta, durante el cual ha participado en operaciones de vigilancia marítima, lucha contra la piratería y protección del tráfico mercante en las complejas aguas del océano Índico.

En una nota, la Armada ha recordado que en escenario caracterizado por el resurgimiento de la piratería en la región con hasta seis buques mercantes secuestrados simultáneamente, una situación sin precedentes en los últimos años, la 'Numancia' ha mantenido una intensa actividad operativa.

Así, su dotación realizó labores de vigilancia, localización y seguimiento de los mercantes apresados, además de verificar la situación de las tripulaciones tras ser liberadas. Asimismo, el personal prestó asistencia sanitaria de urgencia a los marineros afectados y efectuó la escolta de uno de los barcos liberados hasta un puerto seguro.

Para el cumplimiento de la misión la fragata desplegó con una dotación inicial de 197 militares, alcanzando un máximo de 226 efectivos gracias a la incorporación progresiva de diferentes unidades. Entre los medios desplegados la Armada ha destacado dos equipos de Guerra Naval Especial, tres Equipos Operativos de Seguridad de Infantería de Marina, una batería de misiles antiaéreos ligeros Mistral y una Unidad Aérea Embarcada, integrada por personal de la 10.a y 11.a Escuadrillas de la Flotilla de Aeronaves, con un helicóptero SH-60F y aeronaves no tripuladas

En este sentido, ha señalado que la integración de estos medios reforzó las capacidades de vigilancia, reconocimiento, protección y respuesta de la fragata, incrementando su capacidad operativa durante la misión.

Asimismo, ha indicado que además de las operaciones desarrolladas en la mar, la 'Numancia' mantuvo una intensa actividad de representación institucional durante sus escalas en Yibuti, Madagascar, Omán, Kenia y Seychelles. Así, a bordo recibió a representantes diplomáticos de la Unión Europea y autoridades civiles y militares de los países visitados, contribuyendo a estrechar los vínculos de cooperación y a reforzar la presencia de España y de la Unión Europea en una región de especial interés para la seguridad marítima internacional.

Los más de cinco meses de despliegue han exigido un "considerable esfuerzo, sacrificio y dedicación" por parte de los hombres y mujeres de la dotación, que han afrontado prolongados periodos de navegación ininterrumpida lejos de sus hogares, ha señalado la Armada, que ha añadido que el apoyo de sus familias ha resultado fundamental para mantener la moral alta y afrontar con éxito las exigencias de la misión.

Con su regreso a la Base Naval de Rota, la fragata concluye un despliegue marcado por la elevada exigencia operativa. La labor de su tripulación en la protección del tráfico marítimo reafirma el compromiso permanente de la Armada con la seguridad y la estabilidad internacional, ha concluido.