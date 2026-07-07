Franjuba y UNEI arrancan en Jerez un proyecto de logística integral con contratación social

El gerente de Franjuba, Alejandro Barragán, y el director general de UNEI, Rafael Cía, en su visita al proyecto conjunto que tienen en Jerez. - UNEI

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Franjuba, especializada en la elaboración tradicional de diversas tipologías de pan tostado, picos, regañás, tostas o pan, y UNEI, empresa social andaluza especializada en externalización de procesos de la cadena de valor, han arrancado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un proyecto de logística integral con contratación social, es decir, con un "valor añadido de diversidad e inclusión".

Según han explicado en una nota, en el marco de este proyecto, Franjuba ha externalizado con UNEI el almacenaje y diferentes procesos de consolidación y manipulado, desde revisiones finales del producto a consolidación de pedidos y expositores,. Estos trabajos se llevan a cabo en el centro logístico de UNEI de Jerez, desde el que también se coordina la entrada y salida de mercancías.

Para ello, UNEI ha creado un equipo de trabajo asociado al proyecto, con cuatro nuevas contrataciones estables de personas con discapacidad. Se trata, para la empresa social, del primer contrato privado iniciado en su centro logístico de Jerez, ubicado en el Parque Empresarial Norte, unas instalaciones a las que se mudó en 2025 para quintuplicar su superficie logística y asumir así nuevos proyectos de outsourcing.

El gerente de Franjuba, Alejandro Barragán, y el director general de UNEI, Rafael Cía, han compartido una jornada de trabajo en Jerez, en la que ambos han mantenido una reunión de balance de los primeros meses de desarrollo del proyecto y han conocido los diferentes procesos que se están llevando a cabo.

Según han indicado, los directivos han analizado posibles vías de colaboración en el futuro, tanto en Jerez como en otras localizaciones que el Grupo Barragán Espinar (propietario de Franjuba) tiene en otras provincias de Andalucía.

Por su parte, el director general de UNEI ha destacado que "este proyecto resulta especialmente relevante, porque supone un ejemplo claro de la línea de negocio Smart Supply, a través de la cual se lleva a cabo la externalización de procesos de la cadena de suministro con una propuesta de valor 3S: social, sostenible e inteligente".

Asimismo, el gerente de Franjuba ha resaltado como valores de UNEI el "excelente control del producto y de los procesos". "Todas las necesidades de externalización que nos surgen las intentamos cubrir con UNEI, que siempre está dispuesta a ayudarnos", ha añadido.

El proyecto de UNEI y Franjuba supone no solo la primera colaboración entre ambas empresas, sino también el primer proceso de consolidación y grupaje que lleva a cabo la empresa social para clientes privados en su nuevo centro logístico de Jerez, han resaltado.

Estas nuevas instalaciones, que comenzaron su funcionamiento a principios de curso y están distribuidas en dos naves contiguas, ocupan 2.500 metros cuadrados de superficie y quintuplican la capacidad de las anteriores, en el Polígono El Portal.

En este sentido, han recordado que UNEI, que suma en torno a 300 empleados en la provincia de Cádiz, más del 93% con discapacidad y más del 80% en el entorno de Jerez, ha invertido en torno a 200.000 euros en estas dos naves, en concepto de adecuación de ambos espacios.

Finalmente, UNEI ha señalado que Jerez es uno de los lugares de Andalucía en los que cuenta con una mayor implantación. Así, en esta ciudad UNEI crea más de 250 empleos, cuenta con "importantes proyectos en marcha" y gestiona dos instalaciones deportivas de concesión municipal (Arena Village y The Racket Club), que han sido renovadas al 100%.