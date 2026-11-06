Frente Amplio se presenta en Cádiz anunciando una reforma en la subida del alquiler en locales comerciales

Esther Gil de Reboleño en la presentación de la candidatura de Frente Amplio en Cádiz. - FRENTE AMPLIO

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha presentado este viernes en el barrio de Puntales de Cádiz capital su candidatura a las próximas elecciones generales en la provincia en un acto en el que han participado Esther Gil de Reboleño y Pedro Pablo Santamaría, números uno y dos al Congreso, y Violeta Márquez, número dos al Senado, donde han anunciado una reforma para frenar la subida de precios de los alquileres de los locales comerciales.

En una nota, los dirigentes de Frente Amplio han señalado la vivienda, el poder adquisitivo de las familias y la mejora de las conexiones ferroviarias como los ejes principales de su programa electoral y de la campaña. El objetivo es garantizar que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en sus propias ciudades y municipios y hacer frente al incremento del coste de la vida, han asegurado.

Así, la cabeza de lista al Congreso, Esther Gil de Reboleño, ha anunciado el impulso de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para frenar la subida de los precios de los alquileres de locales comerciales a nivel estatal. Una medida que "busca proteger a autónomos y pequeñas empresas frente a subidas abusivas en los alquileres de locales y frenar la especulación inmobiliaria", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que esta propuesta contemplaría contratos mínimos de cinco años, limitar las subidas anuales y el derecho a la renovación con indemnización por expulsión especulativa. "No puede ser que alguien que lleva con su mercería, su librería o su negocio familiar de toda la vida tenga que cerrar su comercio solo porque el propietario le suba el alquiler de manera abusiva", ha manifestado Gil de Reboleño.

La cabeza de lista de Frente Amplio ha asegurado que "se está viendo como muchos autónomos y autónomas están teniendo que cerrar porque les suben un 50%". "Queremos mantener la identidad de nuestras ciudades y proteger a las Pymes frente a la especulación, porque los rentistas también están acumulando cantidades enormes de capital en el mercado de los locales y especulando con él", ha defendido.

Asimismo, ha planteado otras iniciativas como "recuperar la vivienda de uso residencial para las zonas tensionadas, controlar los precios del alquiler y ampliar de verdad el parque público de vivienda". "Las casas son para vivir, no para especular", ha afirmado Gil de Reboleño.

Igualmente, ha situado el poder adquisitivo de las familias como una prioridad, considerando necesario actuar sobre el coste de la vida y garantizar que los salarios permitan afrontar el incremento de los precios. Así, han puesto en valor el impuesto 'Tax the Rich' que presentó este jueves la candidata de Frente Amplio a la presidencia, Ada Colau, para que "los que más tengan, más paguen", y han reivindicado la propuesta del ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de incrementar nuevamente un 5% el Salario Mínimo Interprofesional, hasta los 1.300 euros.

La coalición andaluza ha reivindicado también que Cádiz debe ocupar un lugar central en la política de infraestructuras y transporte de la próxima legislatura. A su juicio, la mejora de las conexiones ferroviarias debe convertirse en una prioridad, apostando por conectar por ferrocarril la Bahía de Algeciras y la Costa Noroeste con la Bahía de Cádiz.

En este sentido, ha recordado que se trata de una medida que fue registrada en el Congreso esta legislatura y que los candidatos de Frente Amplio quieren volver a poner encima de la mesa.

Por su parte, Violeta Márquez ha defendido que también "se puede hacer mucho desde el Senado, donde las fuerzas conservadoras han bloqueado de forma sistemática los avances sociales que han puesto encima de la mesa el Gobierno de coalición".

Así, ha sostenido que la candidatura de Senado de Progreso es "plural" con "fuerzas diferentes" pero con "el objetivo común de evitar que el fascismo siga cogiendo más espacio en las instituciones, que se normalicen los discursos fascistas y que sigan poniendo palos en las ruedas a la ciudadanía progresista".