Esther Gil de Reboleño y Pedro Pablo Santamaría en el puerto de Conil. - FRENTE AMPLIO

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Los candidatos de Frente Amplio por la provincia de Cádiz Esther Gil de Reboleño y Pedro Pablo Santamaría han propuesto compensaciones para el sector pesquero y ayudas para la modernización de la flota tras mantener un encuentro con Manuela Leal, presidenta de la Cofradía de Pescadoresde Conil, Antonio Ponce, capitán de la almadraba de Conil, y Sergio García, responsable de Pesca CCOO Andalucía y presidente del comité Almadraba de Conil.

Según ha indicado en una nota Frente Amplio, durante el encuentro han abordado los principales problemas que afectan a la pesca, entre ellos la proliferación del alga asiática, el incremento de los costes del combustible y la situación derivada de la falta de renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania.

Los candidatos han puesto el foco en el peso económico de esta actividad en la provincia ya que concentra aproximadamente el 40% del valor económico generado por la pesca extractiva de Andalucía, aporta el 37% del empleo y genera alrededor del 39% de la riqueza en la región.

En este sentido, Esther Gil de Reboleño ha recordado que la formación lleva tiempo trabajando para dar respuesta a los problemas del sector, también desde el Congreso de los Diputados. "Nos preocupa profundamente la situación, tanto de las almadrabas como de la pesca tradicional, que está perdiendo muchísimo fuelle y no es solo por el alga asiática o por el precio de los carburantes, sino porque las administraciones no están haciendo lo que tienen que hacer", ha manifestaciones.

Uno de los principales problemas trasladados durante el encuentro ha sido precisamente la proliferación del alga asiática, que está afectando a la pesca artesanal del litoral. Ante esta especie invasora, que dificulta la actividad pesquera y está alterando los ecosistemas y los caladeros por la subida de la temperatura del agua, Frente Amplio ha propuesto establecer un sistema de compensaciones, acompañado de un incremento extra y sostenible de la cuota de atún de, al menos, diez toneladas por barco.

La coalición ha propuesto crear una línea de ayudas económicas para proyectos destinados a la valorización, comercialización y aprovechamiento sostenible del alga asiática. En concreto, autorizar la compra y venta del producto que se recoge accidentalmente, estableciendo un precio de un euro por kilo "para compensar las pérdidas de los barcos que vuelven vacíos", ha sostenido Gil de Reboleño.

Durante el encuentro también se ha abordado la situación de las almadrabas gaditanas y la necesidad de adaptar las cuotas a la recuperación del atún rojo, aumentando especialmente en Sancti Petri. "No podemos dejar que tenga una cuota irrisoria que no le permita salir a la mar porque no genera beneficios", ha afirmado la candidata, que ha añadido que "con la recuperación de la especie hay margen para aumentar las toneladas y permitir que puedan pescar más".

Otro de los problemas trasladados es el elevado coste del combustible y en el impacto que tiene sobre la viabilidad económica de la pesca artesanal. "No podemos seguir permitiendo que salir un día a faenar le cueste al menos 3.000 euros a un barco de pesca artesanal por el precio de los carburantes", ha advertido por su parte Pedro Pablo Santamaría.

En este sentido, ha añadido que se trata de una situación que contrasta con los beneficios millonarios que registran las grandes distribuidoras de combustible, por lo que ha reclamado medidas para evitar que los costes recaigan sobre los trabajadores del sector. Así, han pedido limitar por ley los márgenes de la distribución con el objetivo de evitar que los precios se disparen y garantizar que las bajadas del petróleo tengan un reflejo real en el precio.

Además, Frente Amplio ha defendido además la puesta en marcha de un Plan de Descarbonización de la Flota Artesanal que permita a los pequeños barcos avanzar hacia modelos más eficientes sin trasladar el coste de la transición a los trabajadores. El plan incluiría subvenciones para motores más eficientes, sistemas de propulsión eléctrica o híbrida y la instalación de puntos de recarga en los puertos.

"La transición energética no puede convertirse en un sobrecoste más para quienes viven de la pesca y proponemos que el Estado financie el 100% de esa transformación, tanto mediante la inversión en I+D+i como a través de ayudas públicas que faciliten el cambio a otros motores y la instalación de puntos de recarga en los puertos", ha sostenido el candidato.