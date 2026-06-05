Frustran el intento de fuga de un preso de 22 años por el tejado de la cárcel de Algeciras

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, en colaboración con funcionarios de Instituciones Penitenciarias, han frustrado el intento de fuga de un interno de 22 años que trató de escaparse del centro penitenciario de Botafuegos a través del tejado.

El recluso, que se encontraba en régimen de prisión preventiva por presuntos delitos de resistencia grave y atentado contra agentes de la autoridad, ya había conseguido evadir varios sectores de seguridad antes de su detención, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El intento de evasión se detectó cuando unos funcionarios vieron en el tejado de un módulo lo que parecía ser la figura de una persona. Fue entonces cuando se ordenó un conteo extraordinario de todo el centro y se comprobó que faltaba un interno en enfermería. El recluso, aprovechando su salida al patio, había escalado por las ventanas accediendo al tejado.

Ante esto se activó el protocolo de seguridad y se dispuso la paralización de todas las actividades del centro penitenciario, regresando los internos a sus módulos.

Así, se coordinó una actuación conjunta entre Guardia Civil y la dirección del centro penitenciario, efectuándose un despliegue policial que contó con el desplazamiento de cinco patrullas de seguridad ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras para batir el perímetro exterior, así como una dotación del equipo Pegaso, que monitorizó los tejados mediante el uso de drones de vigilancia.

Tras casi dos horas de búsqueda, el interno hizo saltar una alarma en uno de los vallados exteriores controlados por la Guardia Civil, lo que permitió su inmediata detención y reingreso en el centro.

La Guardia Civil ya ha instruido las correspondientes diligencias por un supuesto delito de quebrantamiento de condena en grado de tentativa, dando cuenta de todo lo acontecido a la autoridad judicial.

Desde el Instituto Armado han valorado la rápida respuesta policial en el establecimiento del dispositivo y la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil a la hora de ejecutar los protocolos de seguridad. Esto fue "determinante" para evitar la fuga y es el resultado de la colaboración mutua que entre ambas instituciones se mantiene desde hace años en aras de la seguridad pública.