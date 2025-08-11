El fuego en Tarifa (Cádiz) obliga a evacuar a 2.000 personas de playa y hoteles mientras se pide confinamiento

Medios terrestres y aéreos operan en el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, cercano a la playa de Bolonia, a 11 de agosto de 2025, en Tarifa (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico (Europa Press)

TARIFA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto debido al incendio declarado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz).

En un audio difundido a los medios, el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido a la población que no haya sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas porque "el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar".

"En estos momentos, la preocupación principal está en el flanco derecho hacia la zona forestal de matorral, que tiene más potencial", ha comentado Sanz, que ha explicado que se han concentrado todos los medios para "evitar daños superiores" en Alanterra y alrededores y que "siguen volcados en esa zona para evitar su extensión".

Antonio Sanz ha señalado que la zona está desalojada y la evacuación de coches se está haciendo "con mucha complejidad", ya que la vía de salida que conecta con Zahara es una única carretera. No obstante, ha afirmado que se está haciendo "con eficacia y tomando como prioridad la seguridad de las personas que no puedan verse atrapadas por el incendio".

El municipio gaditano de Tarifa está reviviendo este lunes 11 de agosto lo que experimentó hace tan solo seis días, cuando otro incendio, en el paraje de la Peña obligó al desalojo de unas 1.500 personas que se hallaban ese día en campings, hoteles y en la playa.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)