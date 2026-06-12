El fuerte viento obliga a cerrar las atracciones de la Feria de Chiclana (Cádiz)

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, junto a autoridades en el recinto ferial. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que las atracciones de la Feria permanecen cerradas hasta las 21,00 horas de este mismo viernes, hora en la que se desactiva la alerta naranja por fuertes rachas de viento decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A las 21,00 horas volverá a reunirse la Junta de Seguridad para evaluar si procede a abrir las atracciones o no, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, se procede a acotar la zona que pueda verse afectada por posibles desprendimientos de atracciones como el Hotel.

También se ha explicado que tras una reunión de la Junta de Seguridad y una visita al recinto ferial, se ha decidido que la Feria de Chiclana continúe abierta en lo que respecta a la zona de las casetas.

La Junta de Seguridad, presidida por el alcalde, José María Román, ha contado con la presencia de los delegados de Mantenimiento Urbano, Policía Local y Fiestas, así como técnicos municipales, Policía Local, Bomberos y Asociación de Feriantes.