Archivo - El dirigente de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, atiende a los medios. (Imagen de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, se ha mostrado satisfecho por la campaña de su partido de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, las cuales ha enmarcado como una disyuntiva "entre la continuidad del actual Gobierno y el cambio de rumbo que defiende Vox".

"Los españoles nos merecemos un Gobierno mejor", ha afirmado este viernes en una atención a los medios en Cádiz en la que ha señalado "la corrupción, mentiras e inseguridad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos ocho años.

Preguntado por el debate 'a cuatro' celebrado este jueves, Gavira ha destacado que los españoles "han podido escuchar el mensaje de Vox sin ningún tipo de filtro". Y ha puesto en valor las propuestas defendidas por el candidato del partido, Santiago Abascal, en materia de inmigración, retorno de los españoles que han emigrado y apoyo a quienes crean empleo y riqueza.

"El Gobierno de Sánchez es el de la corrupción: el de Ábalos, condenado y en Soto del Real; el de Koldo García, condenado y en Soto del Real; el de Santos Cerdán, que está en libertad provisional", ha asegurado el dirigente de Vox que ha extendido sus criticas "al entorno familiar del presidente".

Asimismo, Gavira ha reprochado a Sánchez "sus cambios de posición "sobre los indultos, la amnistía y los pactos con Bildu. "El Gobierno de Sánchez es el que dijo que no habría indultos, y los hubo", ha subrayado.

El dirigente de Vox ha lamentado la política migratoria del ejecutivo, al que ha acusado de "no proteger las fronteras españolas y de abrir la puerta a la inmigración ilegal y masiva". En esta línea, ha criticado la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la actuación del Gobierno frente al narcotráfico en Andalucía.

Gavira ha reprochado a Sánchez su gestión del apagón, de la dana y de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, así como las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí' y los fallos de las pulseras de control de agresores.

"La hemeroteca habla por sí sola", ha remarcado Gavira quien ha extendido las críticas a la situación del campo, el encarecimiento de la cesta de la compra, las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y la presión fiscal.