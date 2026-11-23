JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado que durante este fin de semana ha "escuchado a destacados dirigentes del PP otra vez equivocándose de enemigos y cometiendo errores pasados" y ha añadido que "ya ha quedado absolutamente demostrado que solo el crecimiento de Vox garantiza la alternativa en la nación".

Así, en declaraciones a los periodistas, Gavira ha pedido a Núñez Feijóo "que mire dentro de su partido, porque lo que parece es que hay destacados dirigentes que no comparten su mismo objetivo". "Al final, si no tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, no hay nada hecho, las elecciones no están ganadas y lo que hay que hacer es tener claro cuál es el principal objetivo", ha incidido.

Por otra parte, en cuanto a los sondeos electorales, ha afirmado que "ni un debate, y esta semana hay otro, ni un programa, aunque sea en la primera cadena de televisión española, ni siquiera una encuesta, meten votos en una urna".

"Lo que hay que tener claro es que si queremos acabar con este gobierno, lo que le pedimos a todos los españoles que comparten ese objetivo es que vayan el próximo domingo a votar masivamente el desalojo de Sánchez del Palacio de la Moncloa", ha añadido Gavira, que ha insistido en que "las encuestas y los sondeos no dicen absolutamente nada".

Así, ha concluido insistiendo en que "hay que seguir trabajando y seguir mandándole mensajes a los españoles de que si se quiere acabar con el gobierno, hay que acudir masivamente a votar".