Gavira llama al Gobierno "criminal" por los accidentes ferroviarios y pide "echar a Sánchez" en las generales

El presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha defendido calificar al Gobierno central como "criminal" por su gestión en los dos accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), por lo que ha pedido "echar" al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Esta es la última oportunidad de los españoles para echar a este Gobierno corrupto, criminal y traidor que tenemos los españoles", ha expresado Gavira en declaraciones a medios antes de la presentación en Cádiz de los candidatos al Congreso.

Al respecto, ha remarcado "los casos de corrupción que rodean al presidente" y ha asegurado que el adjetivo "criminal" es "quedarse corto" al considerar el más de un centenar de víctimas con el que se han saldado ambos accidentes.

"Tenían que haber aplicado unas medidas de seguridad que hubieran evitado la tragedia ferroviaria que ha pasado en Urda", ha aseverado.

Para concluir, Gavira se ha mostrado "seguro" de que el próximo 29 de noviembre los españoles "saldrán masivamente a la calle para acabar con el Gobierno corrupto, criminal y traidor".