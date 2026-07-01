Gavira ve en el cambio del puente Carranza "una decisión innecesaria" ante "problemas más importantes en Cádiz"

Imagen del puente José León de Carranza en Cádiz abierto por el paso de un buque. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁDIZ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado que "una decisión innecesaria" el cambio de nombre del puente Carranza en la capital gaditana por el de Rafael Alberti, al considerar que Cádiz y Andalucía tienen problemas mucho más importantes que resolver.

Además, en un mensaje en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press, Gavira ha afirmado que el cambio de nombre del Puente José León de Carranza "no ha partido de los gaditanos, sino de una visión ideológica empeñada en borrar un símbolo profundamente arraigado en Cádiz por puro sectarismo".

Gavira ha contestado con este mensaje al publicado en la misma red social por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en la mañana de este miércoles, en el que mostraba su "orgullo" por la decisión del Ministerio de Transportes y considerar "un acto de justicia" que lleve el nombre de Alberti, "una de las grandes referencias universales de la literatura andaluza y española".

Cabe recordar que este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que ha iniciado el trámite para cambiar la denominación del puente José León de Carranza que da acceso a la ciudad de Cádiz por la del poeta Rafael Alberti, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, señalando que José León de Carranza fue alcalde franquista en Cádiz durante 21 años y tuvo "una participación activa" en el golpe de Estado de 1936.