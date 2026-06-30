El puente Carranza de Cádiz pasará a denominarse Rafael Alberti para cumplir la Ley de Memoria Democrática

Imagen del puente José León de Carranza en Cádiz abierto por el paso de un buque, que pasará a denominarse Rafael Alberti. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el trámite para cambiar la denominación del puente José León de Carranza que da acceso a la ciudad de Cádiz por la del poeta Rafael Alberti, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, el bando sublevado de la Guerra Civil o la dictadura franquista.

En una nota, el Ministerio ha reseñado que José León de Carranza fue alcalde franquista en Cádiz durante 21 años y tuvo "una participación activa" en el golpe de Estado de 1936, mientras que Alberti representa "una de las figuras claves de la literatura y de las libertades democráticas en España".

La nueva denominación garantiza el cumplimiento de la legislación vigente y convierte uno de los accesos clave a la ciudad gaditana en "un espacio de reconocimiento a un referente de la cultura española y de la defensa de las libertades".

Sobre Rafael Alberti se ha apuntado que nació en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 16 de diciembre de 1902 y falleció el 28 de octubre de 1999. Fue miembro de la generación del 27 y considerado uno de los mayores referentes de la literatura española.

De esta manera, la nueva denominación del puente refuerza la vinculación de Cádiz con la figura de Alberti.

En ese sentido, se ha aclarado que el cambio afecta exclusivamente a la denominación oficial de la infraestructura, manteniéndose inalteradas sus características y funcionalidad.

El Puente José León de Carranza se inauguró en 1969 como homenaje al alcalde franquista fallecido unos meses antes de la puesta en servicio y configura uno de los accesos más importantes a la ciudad de Cádiz.

Es una estructura de 1.400 metros de longitud formada por 29 vanos isostáticos de vigas de hormigón y un vano metálico móvil en la que, además, recientemente, el Ministerio ha destinado 4,02 millones de euros a las obras de emergencia para la sustitución de vigas de uno de los vanos para garantizar la seguridad y la circulación de esta infraestructura estratégica para la Bahía de Cádiz.

Cabe recordar que la solicitud del cambio de nombre de este puente fue impulsada por la formación de Sumar, que presentó varias iniciativas al Congreso al respecto.