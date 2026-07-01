María Jesús Montero ve un "orgullo" que el puente Carranza pase a llamarse Rafael Alberti

Archivo - Puente Carranza - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÁDIZ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha manifestado que es "un orgullo y un acto de justicia" que el puente Carranza pase a llamarse puente Rafael Alberti, "una de las grandes referencias universales de la literatura andaluza y española".

"'Creyó que el mar era el cielo', seremos muchas y muchos los que recordemos los versos de Rafael Alberti cuando accedamos a Cádiz por el puente que llevará su nombre", ha puesto Montero en un mensaje en su cuenta de X, recogida por Europa Press.

Cabe recordar que este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que ha iniciado el trámite para cambiar la denominación del puente José León de Carranza que da acceso a la ciudad de Cádiz por la del poeta Rafael Alberti, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, el bando sublevado de la Guerra Civil o la dictadura franquista.

En una nota, el Ministerio recordó que José León de Carranza fue alcalde franquista en Cádiz durante 21 años y tuvo "una participación activa" en el golpe de Estado de 1936, mientras que Alberti representa "una de las figuras claves de la literatura y de las libertades democráticas en España".

Así, la nueva denominación garantiza el cumplimiento de la legislación vigente y convierte uno de los accesos clave a la ciudad gaditana en "un espacio de reconocimiento a un referente de la cultura española y de la defensa de las libertades".