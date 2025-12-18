'Génova' se desvincula del alcalde de Algeciras y recuerda que ya no es senador 'popular'

Archivo - El senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, durante una sesión de control, en el Senado, a 25 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha recordado que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ya no forma parte del Grupo Popular en la Cámara Alta, aunque mantiene su escaño en el Grupo Mixto, y que, por ende, no tiene "nada más que comunicar sobre este tema".

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado al ser preguntada por la situación de Landaluce tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser aforado por su condición de senador, por presunto acoso sexual a mujeres en el ayuntamiento.

"Landaluce se dio de baja del PP y como consecuencia se dio de baja también del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, no tengo nada más que comunicar sobre este tema", ha añadido Alicia García.

Y es que el pasado viernes se conoció que Landaluce dejaba de pertenecer al Grupo Parlamentario Popular en el Senado tras esta denuncia, aunque mantenía su escaño en el Grupo Mixto. Eso sí, perdió la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores.