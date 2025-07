Gobierno dice que ha abonado la compensación a municipios afectados por bases militares de 2025 en Cádiz, pero no 2024

CÁDIZ 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que ha abonado la compensación, correspondiente a 2025, por los mayores gastos en servicios municipales a los ayuntamientos afectados por la existencia de las bases militares a las que es de aplicación el Convenio para la Defensa suscrito entre el Reino de España y los Estados Unidos de América el día 1 de diciembre de 1988, que en el caso de la provincia de Cádiz afecta a Chipiona, El Puerto, Sanlúcar y Rota. No obstante, ha explicado que la de 2024 no se ha abonado.

En este sentido, en una respuesta escrita a pregunta de Sumar sobre la compensación de 2024, recogida por Europa Press, el Gobierno ha explicado que en el año 2024, ante la situación de prórroga presupuestaria, "se valoró la posibilidad", como en el supuesto de las subvenciones nominativas reguladas en las leyes anuales de presupuestos, de aprobar la concesión directa de una subvención mediante Real Decreto para los municipios afectados por las Bases militares de uso compartido con Estados Unidos, con idéntica finalidad que las compensaciones que habían percibido en ejercicios anteriores.

No obstante, una vez aportada la información correspondiente por los municipios afectados, resultaba que el destino previsto por los ayuntamientos para dichas subvenciones era el de financiar servicios públicos generales de prestación obligatoria, no programas o actuaciones individualizables, lo que "hacía inviable su tramitación como subvenciones", ya que se trataba de aportaciones dinerarias entre diferentes administraciones públicas con la finalidad de financiar globalmente la actividad de los ayuntamientos destinatarios, lo que no tiene encaje en la figura de la subvención.

En este sentido, ha señalado que esto se puso de manifiesto por la Abogacía del Estado de la Secretaría de Estado de Hacienda, por lo que no pudieron aprobarse.

Por contra, para el ejercicio 2025, aunque también hay prórroga presupuestaria, se ha aprobado la Orden HAC/407/2025, de 28 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2023, prorrogada para este año.

Según el Gobierno, de esta manera, en 2025, y en cumplimiento de la citada orden, se ha abonado la misma compensación que en ejercicios anteriores distribuida entre los municipios de Chipiona, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Rota, en el caso de la provincia de Cádiz, afectados por la existencia de la Base Naval de Rota.

A diferencia de 2024, al no ser por subvención sino a través de la Orden HAC/407/2025, la tramitación de las compensaciones contenidas en la referida orden fue informada favorablemente por la Abogacía del Estado del Ministerio de Hacienda, según ha señalado el Gobierno en su respuesta.