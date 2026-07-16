El Gobierno invierte 6,23 millones en un proyecto de digitalización que va a beneficiar a 2.324 regantes en Cádiz

Archivo - Plantación agrícola. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha firmado este jueves once convenios con comunidades de regantes andaluzas y la Junta de Andalucía para ejecutar nuevos proyectos de modernización de regadíos, que va a beneficiar a 2.324 regantes de la provincia de Cádiz.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en una nota, el convenio se ha firmado por un importe de 138,3 millones de euros, que afectarán a 102.495 hectáreas de cultivo y beneficiarán a 14.490 regantes en el total de Andalucía.

En el caso de la provincia de Cádiz, serán 2.324 regantes los que se van a beneficiar de ayudas por importe de 6.231.500 euros destinados al proyecto de digitalización previsto en la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, y que supondrá la modernización de 12.630 hectáreas.

Los convenios se suscriben en el marco del acuerdo firmado en 2025 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Junta de Andalucía y Seiasa para optimizar la utilización de los fondos europeos de desarrollo rural destinados a la modernización de regadíos. Este modelo de colaboración permitirá ejecutar actuaciones estratégicas en seis provincias andaluzas con una inversión de 138 millones de euros.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, que ha asistido al acto de las firmas, ha señalado que "detrás de cada hectárea que modernizamos hay una familia que va a regar mejor, va a gastar menos agua y menos energía, y va a ganar más margen". "Eso es lo que estamos firmando", ha aseverado.

Las actuaciones incluyen nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento de agua, plantas solares fotovoltaicas, la modernización de redes de distribución, sistemas de telecontrol y automatización del riego y la ampliación de infraestructuras de tratamiento de aguas.

Finalmente, la Delegación del Gobierno ha señalado que la modernización de regadíos constituye una de las principales líneas de actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la competitividad del sector agrario, mejorar la eficiencia en el uso del agua y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.