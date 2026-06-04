Gobierno resuelve 120 millones para reconstruir las infraestructuras dañadas por las borrascas en 19 municipios de Cádiz

Archivo - Una calle de Grazalema (Cádiz) tras haber sido escenario de graves inundaciones por el pasado temporal. A 20 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha anunciado que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya ha resuelto la concesión de 120 millones de euros destinados a 19 municipios gaditanos para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que azotó Andalucía entre noviembre y febrero.

Para la subdelegada, eso refleja "el intenso trabajo del Gobierno para resolver casi el 56% de las solicitudes", señalando además que el número final de ayudas resueltas será más elevado, dado que aún hay expedientes que se encuentran en fase de resolución.

En una nota, la Subdelegación ha indicado que el resto de entidades locales gaditanas, otras 15 hasta las 34 que pueden acogerse a las ayudas al 100% para la reparación de daños, está pendiente de nuevas resoluciones aprobatorias o de subsanar documentación.

Blanca Flores ha defendido una vez más que el Gobierno de España "reaccionó de manera inmediata ante una situación extraordinaria", atendiendo primero a la protección de las personas con "un amplio despliegue de efectivos de diferentes organismos" de la Administración General del Estado, como fueron Guardia Civil y Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, los ministerios de Transportes, Transición Ecológica, Ciencia y Universidades, Política Territorial y con "la máxima colaboración" con los alcaldes y con la administración competente en la emergencia, que fue la Junta de Andalucía.

Además, ha continuado, cuando finalizó la emergencia el 7 de febrero "se destinó una cantidad récord para ello", con esos 7.000 millones de euros en ayudas para todos los sectores afectados, en el marco del Real Decreto-ley 5/2026 por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

De esa cantidad, "una parte importante" está destinada a los ayuntamientos, en concreto 2.000 millones de euros para el arreglo de las instalaciones municipales y para la construcción de infraestructuras que prevengan inundaciones y avenidas, una cifra en la que se engloban, ha explicado Blanca Flores, "los 120 millones ya ordenados al pago, así como los que quedan por resolver y abonar".

Esto, ha dicho, "dejan constancia clara de la gestión y del compromiso el Gobierno con los municipios y con las políticas útiles que mejoran la vida de la gente".

"Los 34 municipios gaditanos que cumplen los requisitos para recibir el 100% de financiación de los daños tendrán garantizado el pago de la totalidad de las reparaciones y las obras de nueva construcción para prevenir nuevas inundaciones", ha aseverado.

ACTUACIONES FINANCIADAS

Estas ayudas irán destinadas a la reparación de carreteras y caminos, reparación y construcción de instalaciones, edificios y equipamientos públicos dañados. También para la restitución y reconstrucción de escolleras y muros de contención, y obras de prevención como encauzamiento de ramblas que atraviesan poblaciones, desvío de cauces, separación de pluviales, diques, canalizaciones y colectores, entre otros.

La subdelegada ha subrayado que estas ayudas "supondrán un impulso a la economía municipal y local", ya que son los propios ayuntamientos quienes promueven los procedimientos de contratación "desde la inmediatez con su propio territorio", lo que "previsiblemente supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo".

Entre las novedades introducidas en estas subvenciones, además de cubrir de forma extraordinaria el 100% de la actuación, "permitiendo que las entidades locales no tengan que afrontar gasto alguno", la subdelegada ha destacado que los municipios recibirán un anticipo del 100% de la subvención "para evitar menoscabo en su tesorería", y tendrán la posibilidad de incorporar daños y ejecutar las obras de prevención "que hagan más resiliente al municipio de cara a futuras borrascas".

También se incluye la posibilidad de impulsar "infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe" y se amplía el período de ejecución a tres años, lo que "refuerza la empatía del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud", como ha concluido Blanca Flores.